衝刺綠色經濟 永豐力拼太陽能發電融資三成市占率

2019-04-24 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



打造永續家園，永豐銀行聚焦能源、衣、住及行等四大民生必需領域，為綠色經濟注入新動力，目前投入太陽能發電融資市占率24%，與國泰世華銀行分庭抗禮，永豐今年目標希望市占率提升至三成 。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，自2012年起，永豐領先國內同業投入太陽能電廠建置的相關金融服務，至2018年底合作案場已達1650座、光電總設置容量年成長50%，並扶持儲能與電動車產業，整合能源與交通應用。

歐陽子能表示，永豐持續推動綠色金融創新，未來將積極與取得國際環保驗證標章的紡織業者，或符合綠建築標章規範的建案優先合作，並響應2040年前新售汽機車全面電動化政策，攜手國內車廠布局潔能應用，與產業界共同為家園貢獻心力。

目前國內銀行從事太陽能融資永豐銀行與國泰世華不分軒輊，至去年底，永豐銀行合作的太陽能光電設置容量達615 MW（百萬瓦），約三分之一座核能發電廠，也相當於台中火力發電廠的十分之一發電能力。

歐陽子能表示，在政策推動與民間投入下，太陽能等創能產業可望穩健成長，同時推動儲能產業發展，運用其技術補足發電備載容量所需，另外儲能設備也是提供電動車電力來源。綠色經濟遍及食、衣、住、行等民生必需產業鏈，例如發展許久的有機農業，從生產到飼養均使用天然生產素材，或是符合綠建築標章規範的營業及建案等，都能為地球環境做出貢獻，永豐也將透過創新金融解決方案，與產業合作資源節約及技術開發等多重領域，逐步實現「以金融成就美好生活」的企業願景。