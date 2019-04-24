親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

永豐銀衝綠能 電動車、綠能屋頂、陸域風電都入列

2019-04-24 13:35經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐銀今（24）日指出，領先國內同業投入太陽能電廠建置的相關金融服務，去年合作發電廠已經達到1650座，今年市占目標要從24%成長到30％，融資金額目標為210億元。

永豐銀資深副總經理歐陽子能今日表示，去年永豐銀合作的光電總設置容量年成長50％，並扶持儲能與電動車產業，整合能源與交通用。

歐陽子能指出，未來將積極與取得國際環保驗證標章的紡織業者，或是符合綠建築標章規範的建案優先合作，並響應2040年前銷售汽機車全面電動化政策，攜手國內車廠布局潔能應用，與產業界共同為家園貢獻心力。

同時，隨國內逐步推動公務車或公共運輸大巴士、機車及汽車等交通工具電動化，永豐也將與業者一同攜手，打造使用潔淨能源及符合減碳需求的各項交通工具及應用。

至2018年底，永豐銀行合作的太陽能光電設置容量達615 MW（百萬瓦），約三分之一座核能發電廠，提供全台更加豐沛的能源供應。

歐陽子能指出，永豐銀過去偏重太陽能光電，今年著重綠能，包括車子、電動車、環保製造商等，目前裝置容量市佔率為24％，為市場第一，今年目標為30％，共建置1650座發電廠、281戶綠能屋頂，主要在雲嘉南等日照充足地區。

太陽能電廠永豐銀行

相關新聞

自動化股 法人：可主動長打

2019-04-24 14:37

上市櫃10檔ETN 下周二首發

2019-04-24 14:37

台中權證講座／胡立陽：買權證 掌握四訣竅

2019-04-24 01:06

全民權證／智邦犀利 二檔俏

2019-04-24 00:21

全民權證／微星 選逾二個月

2019-04-24 00:21

最牛一輪／臻鼎績優 台新8A放閃

2019-04-24 00:21

全民權證／亞德客 挑價外15%

2019-04-24 00:21

指數權證避險 四檔夯

2019-04-24 00:21

儒鴻、鈊象 鎖定長天期

2019-04-24 00:21

穩懋、全新 認購帶勁

2019-04-24 00:20

期貨商論壇／輕原油期 驚驚漲

2019-04-24 00:07

期貨商論壇／台積期 逢低進場

2019-04-24 00:07

台指期 觀望氣氛濃厚

2019-04-24 00:07

券商ETP交易造市競賽起跑

2019-04-23 14:32

原油期貨持續看多 A50逢高調節

2019-04-23 14:32

融券餘額攀高

2019-04-23 14:32

元大證特股高息ETN 4月底掛牌交易

2019-04-23 14:32

期貨商：原油期貨持續看多 A50逢高調節

2019-04-23 14:00

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34
看更多

熱門文章

這家公司股價35元 配息+減資發15元

2019-04-23 19:32

兆豐金現金股息殖利率6% 居金控股之冠

2019-04-23 18:00

旺宏、華邦電 大摩「跳評」喊買

2019-04-24 10:58

「五窮六絕」淡季將至…法人：適度轉向傳產股

2019-04-24 00:57

郭台銘宣布選總統前數月買股 綠委關心有無涉及證交法

2019-04-24 11:24

影╱台股站上「萬一」 這位大師說5月就會衝過去年高點

2019-04-23 18:29

二低一高股 市場追價

2019-04-24 00:16

五虎將發威 台股重返萬一

2019-04-23 23:32

五虎將發威 推動台股重返11,000

2019-04-23 19:00

生技買盤進駐 短線吸睛

2019-04-24 00:16

中美晶 看旺今年營運

2019-04-24 00:10

證交所擬派利3元 股利創歷年新高

2019-04-23 21:45

鴻海終止連三跌 4月來漲幅2成、市值增2,051億

2019-04-23 15:02

外資連8買 台積電開盤市值飆上7兆

2019-04-24 09:23

殖利率6%！ 兆豐金股價跳空開高

2019-04-24 09:45

朋程新品單價 大增1.7倍

2019-04-24 00:11

沒讓股東失望 兆豐金每股擬配發現金股利1.7元

2019-04-23 17:59

22檔個股 7月1日改掛汽車類股

2019-04-23 21:02

郭董參選…鴻海市值 4月來增2,000億

2019-04-23 23:28

法人放AirPods利空 燿華華通股價受挫

2019-04-24 10:50

汽車工業類股擴大至製造及零組件 新增22家

2019-04-23 18:03

股價+本益比低 殖利率高 市場追價股

2019-04-23 19:34

郭明錤看空新AirPods台廠 供應鏈有話說

2019-04-24 12:32

新鉅科現增案 須補件

2019-04-24 00:13

力成Q1每股賺1.36元

2019-04-24 00:11

益航出售凱升控股給香港勝天控股 處分利益約台幣9.8億

2019-04-23 18:06

太景C肝新藥 報佳音

2019-04-24 00:14

立凱接新單 挹注動能

2019-04-24 00:14

全球傳動 業績拚新高

2019-04-24 00:13

就市論勢／半導體、蘋概 可留意

2019-04-24 00:17

台中權證講座／胡立陽：買權證 掌握四訣竅

2019-04-24 01:06

遭點名恐因AirPods改款受創 燿華：需求正常、不評論

2019-04-24 11:17

英特爾推企業平台 帶旺PC鏈

2019-04-24 00:11

雍智大漲68% 蜜月行情甜

2019-04-24 00:11

穩懋、全新 認購帶勁

2019-04-24 00:20

正隆紙廠配現金1.1元創新高 殖利率5.55%

2019-04-23 20:09

廣隆 拚連四年賺一股本

2019-04-24 00:13

股東會紀念品夯 中鋼今年推「卡幸福儲卡鋁盒」

2019-04-24 14:36

博大 營收有望走高至Q3

2019-04-24 00:11

和碩、愛普生 設人才中心

2019-04-24 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top