永豐銀衝綠能 電動車、綠能屋頂、陸域風電都入列

2019-04-24 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐銀今（24）日指出，領先國內同業投入太陽能電廠建置的相關金融服務，去年合作發電廠已經達到1650座，今年市占目標要從24%成長到30％，融資金額目標為210億元。

永豐銀資深副總經理歐陽子能今日表示，去年永豐銀合作的光電總設置容量年成長50％，並扶持儲能與電動車產業，整合能源與交通用。

歐陽子能指出，未來將積極與取得國際環保驗證標章的紡織業者，或是符合綠建築標章規範的建案優先合作，並響應2040年前銷售汽機車全面電動化政策，攜手國內車廠布局潔能應用，與產業界共同為家園貢獻心力。

同時，隨國內逐步推動公務車或公共運輸大巴士、機車及汽車等交通工具電動化，永豐也將與業者一同攜手，打造使用潔淨能源及符合減碳需求的各項交通工具及應用。

至2018年底，永豐銀行合作的太陽能光電設置容量達615 MW（百萬瓦），約三分之一座核能發電廠，提供全台更加豐沛的能源供應。

歐陽子能指出，永豐銀過去偏重太陽能光電，今年著重綠能，包括車子、電動車、環保製造商等，目前裝置容量市佔率為24％，為市場第一，今年目標為30％，共建置1650座發電廠、281戶綠能屋頂，主要在雲嘉南等日照充足地區。