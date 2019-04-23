期貨商：原油期貨持續看多 A50逢高調節

2019-04-23 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



法人建議可持續偏多操作原油期貨。美聯社 分享 facebook

全球股市走高，台指期也在萬一震盪，表現溫吞。法人認為，此時投資人在外期操作上，不妨可持續偏多操作原油期貨，而在A50方面，則因漲多壓回，可逢高賣出。

期貨商表示，OPEC+履行減產行動，加上委內瑞拉與伊朗等國的被動式減產，讓今年第1季原油供應大幅緊縮，引發油價強勢走揚，OPEC恢復產量也是2019年第2季原油市場潛在風險。

在美國原油產量方面，在2019年初來到每日1,210萬桶的歷史新高，同時美國頁岩油的產量占比已達70%，顯現美國頁岩油仍是油價最大的威脅。整體而言，美國鑽油井數卻未追上原油產量的增速，反應頁岩油商正以最大效能生產， 但預期生產動能恐怕隨後趨緩，這對油價是潛在的利多。

今年第2季市場聚焦於OPEC+減產協議是否延續，目前OPEC+整體減產達標， 且伊朗、委內瑞拉、與利比亞減產情況，仍有利油價多方表態，第2季有機會再度挑戰每桶70美元。

在A50方面，進入協議文本階段，短期中美達成協議的憧憬持續，有利A50期貨維持高檔；且救市與資金效應持續，A50驚驚漲 ，在MSCI調高權重、官方救市、基期偏低等利多帶動下，外資與散戶資金相繼推升A50期貨漲勢。

但考量中美為長期性的競爭與衝突，加上中國經濟壓力仍在，以及3、4月行情主要是散戶積極參與推升；故期貨商建議，協議達成之日至川習會登場之時，可能為A50期貨此波行情的高點，投資人在此之前可以逢高落袋為安。