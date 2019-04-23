親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

期貨商：原油期貨持續看多 A50逢高調節

2019-04-23 14:00經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

法人建議可持續偏多操作原油期貨。美聯社
法人建議可持續偏多操作原油期貨。美聯社
分享

全球股市走高，台指期也在萬一震盪，表現溫吞。法人認為，此時投資人在外期操作上，不妨可持續偏多操作原油期貨，而在A50方面，則因漲多壓回，可逢高賣出。

期貨商表示，OPEC+履行減產行動，加上委內瑞拉與伊朗等國的被動式減產，讓今年第1季原油供應大幅緊縮，引發油價強勢走揚，OPEC恢復產量也是2019年第2季原油市場潛在風險。

在美國原油產量方面，在2019年初來到每日1,210萬桶的歷史新高，同時美國頁岩油的產量占比已達70%，顯現美國頁岩油仍是油價最大的威脅。整體而言，美國鑽油井數卻未追上原油產量的增速，反應頁岩油商正以最大效能生產， 但預期生產動能恐怕隨後趨緩，這對油價是潛在的利多。

今年第2季市場聚焦於OPEC+減產協議是否延續，目前OPEC+整體減產達標， 且伊朗、委內瑞拉、與利比亞減產情況，仍有利油價多方表態，第2季有機會再度挑戰每桶70美元。

在A50方面，進入協議文本階段，短期中美達成協議的憧憬持續，有利A50期貨維持高檔；且救市與資金效應持續，A50驚驚漲 ，在MSCI調高權重、官方救市、基期偏低等利多帶動下，外資與散戶資金相繼推升A50期貨漲勢。

但考量中美為長期性的競爭與衝突，加上中國經濟壓力仍在，以及3、4月行情主要是散戶積極參與推升；故期貨商建議，協議達成之日至川習會登場之時，可能為A50期貨此波行情的高點，投資人在此之前可以逢高落袋為安。

期貨油價OPEC

相關新聞

全民權證／中磊 盯價外10%

2019-04-22 23:44

全民權證／聯茂 瞄準長天期

2019-04-22 23:44

全民權證／神盾吸睛 押價平

2019-04-22 23:44

最牛一輪／旺宏利多 永昌8A帶勁

2019-04-22 23:44

鴻海、上銀 選逾四個月

2019-04-22 23:44

高鐵、國泰金 四檔聚焦

2019-04-22 23:44

瑞昱、智原 認購紅火

2019-04-22 23:44

期貨商論壇／美利達期 後市俏

2019-04-22 23:37

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-04-22 23:37

台指期 留意獲利賣壓

2019-04-22 23:37

期交所美股期戰新高 留意價量背離

2019-04-22 13:55

動態價格穩定措施 5月27日起擴大適用台指選擇權

2019-04-22 13:54

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34
看更多

熱門文章

被政治掃到 李烈宣布公司擬減資61.25%

2019-04-22 17:35

郭台銘宣布參選後鴻海連跌三天 市值縮水554億

2019-04-22 15:27

韓國瑜不參加黨內初選 鴻海股價急拉翻紅

2019-04-23 11:33

外資終止連六買台股 法人大解盤

2019-04-22 19:22

大立光配息68元 林家5億入袋

2019-04-22 23:49

大摩示警 大選干擾台股

2019-04-23 00:16

5G話題熱 網通股強強滾

2019-04-22 23:40

伺服器族群 面臨四挑戰

2019-04-22 23:39

本周法說 旺宏爆量續強

2019-04-22 14:37

存股新選擇 元大證特股高息 ETN4月底掛牌交易

2019-04-23 08:46

元大證特股高息ETN 將掛牌

2019-04-22 23:40

大立光董事會決議 將配發68元股利

2019-04-22 15:24

大毅減資與發股利 國巨可拿上億元

2019-04-22 19:07

電子買盤旺 法人鎖定4族群

2019-04-22 14:37

大摩檢視鴻家軍 僅喊買樺漢

2019-04-22 23:27

中鼎 搶離岸風電商機

2019-04-22 23:34

大毅將減資25% 每股擬配發現金股利2.5元

2019-04-22 15:37

外資終結連六買 股期市同步偏空

2019-04-23 00:15

高鐵、國泰金 四檔聚焦

2019-04-22 23:44

減資+股息 大毅每股發5元

2019-04-22 23:32

國巨持股13.6% 估1.3億入袋

2019-04-22 23:32

奇鋐上季EPS0.51元

2019-04-22 23:34

宏碁 打進歐洲照護市場

2019-04-22 23:34

益通 停產太陽能電池

2019-04-22 23:32

旺季腳步近 IC設計股價先起舞

2019-04-22 14:37

臻鼎攻車電 效益將浮現

2019-04-22 23:34

分析師：股王將加速填息

2019-04-23 00:13

晶心科 全年營運樂觀

2019-04-22 14:50

鴻海、上銀 選逾四個月

2019-04-22 23:44

聯成化大擴產 營運喊衝

2019-04-22 23:34

敦泰本季業績 法人估可季增三到四成

2019-04-22 19:02

中聯通5G大會明登場 網通暖身

2019-04-22 14:37

訊聯 幹細胞治療 跨大步

2019-04-22 23:35

最牛一輪／旺宏利多 永昌8A帶勁

2019-04-22 23:44

就市論勢／散熱、安控、PCB鏈 聚光

2019-04-22 23:37

志超配息2.2元 殖利率5.6%

2019-04-22 23:34

乙烯價下跌 台化、國喬樂

2019-04-22 23:34

大江生醫傳推動併購案 可望今年達陣

2019-04-22 21:09

全民權證／神盾吸睛 押價平

2019-04-22 23:44

全民權證／中磊 盯價外10%

2019-04-22 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top