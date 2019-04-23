美國制裁伊朗豁免待遇將到期 元大S&P原油正2量價齊揚

2019-04-23 10:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



元大S&P原油正2 （00662L）量價齊揚，美國決定5月3日起徹底對伊朗實施石油出口制裁，國際油價周一大漲逾3%，衝上六個月以來高點。

白宮昨日宣布，5月3日起將對伊朗實施全面性石油出口制裁，不再給予台灣及中國等八個進口地區「豁免」待遇，國際油價周一大漲，倫敦布蘭特原油期貨漲3.3%，報每桶74.31美元，紐約西德州期貨漲2.9%至每桶65.87美元。元大S&P原油正2早盤開高震盪走高，市場分析師表示，美國對伊朗石油進口的豁免權將到期，造成市場對供應端的不安，原油走升的情勢將會越來越明顯。