最牛一輪／華新科績優 日盛8A俏

2019-04-20 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪



華新科日盛8A購01 圖／經濟日報提供 分享 facebook 被動元件股指標股華新科（2492）去年全年營收、全年獲利及每股獲利均創下歷史新高，股價在法人挺進下，穩步墊高，站在中長期均線上，且市場預期第2季後下游拉貨及公司稼動率都將明顯回升。

看好的華新科投資人，可留意相關認購權證。例如華新科日盛8A購01（039188），目前價外1.3%，實際槓桿2.7倍，距離到期日為178天。