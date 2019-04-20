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最牛一輪／華新科績優 日盛8A俏

2019-04-20 00:51經濟日報 記者 林婉琪

華新科日盛8A購01 圖／經濟日報提供
華新科日盛8A購01 圖／經濟日報提供
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被動元件股指標股華新科（2492）去年全年營收、全年獲利及每股獲利均創下歷史新高，股價在法人挺進下，穩步墊高，站在中長期均線上，且市場預期第2季後下游拉貨及公司稼動率都將明顯回升。

看好的華新科投資人，可留意相關認購權證。例如華新科日盛8A購01（039188），目前價外1.3%，實際槓桿2.7倍，距離到期日為178天。

華新科認購營收
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