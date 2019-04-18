期貨商論壇／小大立光期 逢回買

2019-04-18 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 整理



股王大立光（3008）（OLF）日前公布第1季財報，營收98.24億元，稅後純益為50.54億元，季減21.9%，年增25.7%，每股純益（EPS）37.68元，優於市場預期。

大立光今年前三月的出貨產品結構，1,000萬畫素以上鏡頭組占比已提升到50~60%，800萬畫素鏡頭產品占比10~20%，2,000萬畫素以上產品占比已提高20~30%，其他產品在10%內。儘管大立光的主要客戶之一蘋果iPhone拉貨疲軟，但另一個大客戶華為則是強力拉貨，讓大立光的淡季不淡。

先前擴廠、購地後的新產能陸續開出，其中，產能利用率是愈高愈好，但接單仍會以中高階為主。

就技術面觀察，大立光（OLF）維持高檔強勢整理走勢，下檔4,500元關鍵價位有強勁支撐，且重要支撐季線持續向上走揚，整體型態偏多架構不變，因此建議以中性偏多看待為宜。

建議小大立光個股期貨（OLF）短線上股價跌破60日線以前，逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）