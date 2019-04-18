期貨商論壇／金價 短線不易強升

2019-04-18 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 整理



標普智匯最新報告表示，2019年，全球黃金產量預估將達到創新高的1.096億盎司，較2018年的1.073億盎司增加約1%。報告指出，全球黃金產量已經連續十年增長，自2008年以來，全球黃金產量累計已經增加40%，上一次的產量低點為2007年的2,358公噸。

標普智匯分析師蓋博瑞斯表示，2019年全球黃金產量估增230萬盎司，可望創三年來最大增長，其中約半數增長是來自於新礦的投產，這也駁斥了部分專家認為全球黃金產量已經觸頂的論調。預期全球黃金產量至2022年都可以保持平穩；但之後可能將會下滑，預期2023年以及2024年，全球黃金產量將分別減少300萬盎司與500萬盎司。

除了預估產量增加，美國財報表現優異與美國聯準會（Fed）鴿派貨幣政策也為金價帶來壓力；美國進入超級財報周，打頭陣企業大多繳出優於預期的亮眼表現，市場對於美股營收衰退的憂慮下降，避險需求下降，拖累金價表現。

此外，雖川普再度對Fed開砲，加上Fed官員近期鴿派言論，但皆未造成美元指數明顯回檔；產量增加、市場憂慮降低避險需求減少再加上美元指數強勢不墜，金價短線不易見強勢走升。（凱基期貨提供）