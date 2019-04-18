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台指期行情將有支撐

2019-04-18 01:32經濟日報 記者周克威／台北報導

台股在美股費半大漲激勵下，昨（17）日於亞股中明顯強勢，現貨成交量放大至1,692億元；台指期也拉高結算，4月合約上漲74點收11,004點，5月合約則上漲70點收10,994點。由於今（18）日凌晨美國將公布經濟褐皮書，一旦美股走高，台股則再挑戰萬一關卡。

價差方面，電子期逆價差0.39點，金融期為逆價差0.94點。現貨部分，三大法人買超111億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,005口至30,183口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,185口至62,747口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,188口至26,110口。

永豐期貨表示，目前5月選擇權未平倉量OI最大量支撐壓力區為10,300~11,200點，雖然4月合約結算後全月未平倉量put／call ratio值由1.85降至1.58，但仍明顯大於中性值1以上，而外資與自營商目前的選擇權留倉部位仍是淨買Call、淨賣Put；整體選擇權籌碼仍呈現中性偏多格局。

群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權布局；5月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距為3.1萬餘口，買權OI壓力在11,200點履約價；新開的周選擇權方面，買權賣權壓力支撐僅一檔履約價，目前多空互不相讓。

整體來說，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股目前回到去年起跌附近位置，短線或有高檔賣壓出籠，但在台積電（2330）和鴻海呈現領漲下，台股依舊震盪偏多看待。

期貨商表示，5月台指期逼近11,000點關卡，日線連續三日收紅；近期全球股市表現亮眼，可望支撐台指期不墜，而美股陸續公布財報，台積電法說也將於今日舉行，行情波動仍可能擴大，可考量適時以期貨介入。

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