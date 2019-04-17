拉高結算台指期 台股收漲69.41點失守「萬一」

2019-04-17 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台指期今（17）日進行結算，受到多項消息面激勵，開盤即往11,000點關卡強攻，不過，遭遇賣壓而回檔整理，但多頭盤中仍攻過11,000點關卡，最後一盤在沖銷賣壓下而功虧一匱。台股指數收盤為10,997.26點，上漲69.41點，成交量1,666.89億元。

台積電（2330）及鴻海（2317）今日成為拉抬盤中指數的重要指標。台積電（2330）明（18）日法說會，今日開盤跳高衝上263元，漲幅超過2%。鴻海董事長郭台銘說，媽祖要他出來為台灣繁榮經濟等一席話，鴻海股價今日開盤後越過91元關卡後，盤中衝到92.7元。

美股因蘋果與高通和解，高通股價暴漲23.21%，費城半導體指數上漲3.19%至1,533.22點續創新高。聯發科（2454）、大立光（3008）今日盤中走勢卻疲軟，此外，鴻家軍的亞太電（3682）、台揚（2314）、訊芯-KY（6451）、廣宇（2328）及建漢（3062）等股盤中出現震盪疲軟的走勢。

玉晶光（3406）今日爆量創高，成交金額盤中居冠；日月光投控（3711）盤中也向漲停板價位衝關，被動元件族群的國巨（2327）、華新科（2492）、奇力新（2456）與散熱類股的雙鴻（3324）、奇鋐（3017）及超眾（6230）同步走強，其它如：和碩（4938）、環球晶（6488）、景碩（3189）等股也呈現漲勢。

元富投顧表示，美股當可以持續保持高檔震盪，台股類股輪漲方式進行換手格局，短線支撐則提高至10600~10800間。

因為美國超級財報周進入高峰，標普500大企業第一季每股盈餘恐年減2.1%，是2016年來首見盈餘衰退現象，這種情況也給了Fed不升息的很好理由，另外，美中貿易談判，美方談判官員態度軟化，消息面傳出，川普似乎想要先完成美中貿易協議，4月底應該可以樂觀期待。