ETN vs. ETF 統一證：不可不知三大差異

2019-04-17 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



4月底正式掛牌上市的指數投資證券（ETN），某些產品特性與ETF相近，投資人不免會拿來與ETF比較，統一證券金融商品部副總蒲建亨針對兩種商品的特色，進一步說明與投資人最相關的差異之處。

第一、ETF有配息，ETN是否配息則視標的指數條件而定

很多ETF有配息，但ETN是否配息則視標的指數的條件而定，若ETN所連結的指數為報酬指數，其指數特性就是透過公式調整來還原被成份股除息影響的點數，如此一來，可讓投資人所買之ETN金額完整的參與該指數漲跌，維持報酬的連貫性。

第二、ETF有追蹤誤差，ETN沒有

所謂的追蹤誤差，指的是ETF的資產組合，「原則上」報酬能接近ETF追蹤的指數，但實務上，在建構資產組合的過程中可能會產生一些損失，使得該ETF實際的報酬與指數的報酬有落差。造成這種追蹤誤差的原因，包括用期貨建立ETF的資產組合的換倉損失、基金須支付的費用及支出、基金資產與指數成分股的差異、基金經理人所使用的追蹤工具及複製策略等等。

但ETN並不是共同基金，因此，發行商無需實際持有成分股，券商可以將投資人購買ETN的錢作為其他用途使用；只需在投資人要賣回時，給予投資人持有期間，扣除投資手續費後的指數同等報酬率。

第三、ETF較無需依賴發行人信用風險，ETN則需要

由於ETN並不是共同基金，因此，不一定會持有指數成分資產，而是以發行證券商的信用作為擔保，確保投資人賣回時，提供等同於追蹤指數表現的損益。但主管機關對於券商的信用規範及管理完善，券商也有相符合的內稽內控法規，因此，投資人無需在信用風險上過於擔憂。

蒲建亨表示，雖然ETN和權證相同，都是需要考慮發行人信用風險的商品，但如同統一權證以高規格的標準自我鞭策，業務市占穩居市場前五名。公開透明的踏實，未來也會複製在統一證券首檔ETN「統一漲升股利150」的品質上，讓投資人在享有指數投資的優勢之外，也能感受到一樣的信賴與安心。