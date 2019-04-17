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五商品契約保證金調整

2019-04-17 00:59經濟日報 記者王皓正／台北報導

期交所昨（16）日公告調整櫃買期貨契約（GTF）、非金電期貨契約（XIF）、印度50期貨契約（I5F）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）及歐元兌美元期貨契約（XEF）所有月份保證金金額，並自今（17）日一般交易時段結束後起實施。

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