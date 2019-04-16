Space X衛星通訊計畫即將商業化 台灣概念股紅光滿面

2019-04-16 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



太空探索技術公司Space X最近才剛被NASA獲選為DART任務的發射服務提供者，而這家公司的衛星通訊計畫Starlink也即將進入商業化階段，供應鏈預計從今年第二季至第四季之間陸續出貨，天風國際證券分析師郭明琪點名台光電（2383）、華通（2313）可望受惠，而衛星通訊相關概念股包含台揚（2314）、昇達科（3491）等個股，今日同步紅光滿面。

衛星通訊其實存在市場已久，然因收費昂貴，如非特殊用途，一般民眾並不會使用到衛星通訊，會用到衛星通訊者，大多是登山愛好者、船舶公司、航海人員、搜救人員等，衛星通訊也不能使用一般手機通訊，通常是必須到特定衛星通訊公司租用行動衛星手機，才能透過衛星通訊進行聯絡。

Space X是特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2002年創辦的公司，過去，以發射火箭、太空飛船為主。

近來，Space X宣布推出衛星通訊計畫Starlink，提供衛星通訊服務，SpaceX將分別發射4,425與7,518顆衛星至低地球軌道（LEO）與超低地球軌道（VLEO）支援12–18GHz Ku頻段、18–40GHz Ka頻段、50–75GHz V頻段，為客制化終端產品提供聯網服務，這項計畫預計於2020年開始商業化，市場也普遍預估供應鏈將自今年第二季起逐步開始供貨。

郭明錤在最新出具的報告中點名台光電（2383）、華通（2313）、TTM、SpaceX、Isola均可望因為這項計畫而受惠。

郭明錤表示，Starlink的設備需求包括衛星端與地面端，非地球靜止軌道系統（NGSO）具備大規模建置特色，因此，Starlink衛星與地面通訊的設備需求遠高於一般衛星計畫，再加上這項計畫為商用計畫，相關供應鏈ASP（平均出貨單價）、毛利表現可望優於消費性電子產品。