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全額補助 期貨業務人才養成班第32期開放報名

2019-04-16 10:53經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣期貨市場2018年交易量首次突破3億口。圖／聯合報系資料照
台灣期貨市場2018年交易量首次突破3億口。圖／聯合報系資料照
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台灣期貨市場去（2018）年交易量首次突破3億口，期貨業務範圍將持續擴大，市場對交易人才有明顯需求。期交所為培育期貨事業全方位業務人員，今（2019）年自7月份起於台北開班辦理期貨業務人才養成班第32期，期交所將給予全額補助並免費提供期貨商業務員資格測驗學習指南與題庫書籍。

我國期貨市場自台灣期貨交易所成立以來，交易量逐年成長，2018年台灣期貨市場交易量達到3億808萬3,576口，日均量為124萬7,302口，分別較2017年成長15.95%及15.48%，為台灣期貨市場年度交易量首次突破3億口。

期交所表示，2018年我國期貨產品及交易制度推陳出新，廣受交易人及法人關注，自2017年5月夜盤交易上線後熱度持續升高，2018年夜盤日均量較2017年成長115.89%。另外，2018年推出新商品，包括英鎊兌美元期貨、澳幣兌美期貨、台版布蘭特原油期貨，並上市後同時於夜盤掛出，為市場挹注成長動能，提供市場更多元化避險交易選擇，與國際市場接軌。

期貨業務人才養成班為確保參與者學習品質及達到培訓學員至期貨業服務目的，同時避免浪費期交所全額補助的資源，凡通過性向測驗及面試者參訓核准者，應於開課前至證基會課程網站報名，並先行繳交保證金5,000元。參訓學員將按期完成本期課程、考取期貨商業務員證照，並於課後參加期貨公會舉辦的聯合徵 才活動獲得錄取後，將全額退回所繳保證金。

相關訊息可參閱承辦單位證基會相關網站

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