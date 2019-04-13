境外基金前十強 陸股、新興股制霸

2019-04-13 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



觀察近一周投信發行海外股票基金表現，458檔基金中有近七成的基金繳出正報酬成績，若以前十強來看，周漲幅幾乎都在2.5%以上，以中國大陸相關基金和新興市場基金上榜最多。

在海外基金前十強部分，與中國大陸相關共計有五檔，包括兆豐國際中國A股（人民幣）、兆豐國際中國A股（台幣）、兆豐國際中國A股（美金）、復華中國新經濟A股-人民幣以及統一強漢（新台幣），新興市場部分則有柏瑞拉丁美洲、野村新興傘型之大俄羅斯、保德信拉丁美洲，以及台新新興市場機會股票。

在台股基金前十強方面，前三名分別為德信數位時代、兆豐國際電子、第一金電子，周漲幅分別為2.64％、2.23%及1.72%；至於基金末十名，倒數三名則是保德信中小型股、台新主流及摩根中小。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，隨著全球央行暫緩貨幣緊縮、接連放鴿，使得新興市場經濟收縮和貨幣貶值的風險緩解，從中國內部來看，近期公布的經濟數據也出現改善，政策面上減稅降費的力道也為中國經濟帶來支撐，然儘管年至今大陸股市漲勢猛烈，但評價面而言仍在合理區間，滬深300指數、上證指數之本益比仍在十年平均之下，價值仍在合理區間，搭配後續經濟、企業獲利有望出底回升，股市仍具備上漲空間可期。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，今年來指數已累積一定漲幅，儘管短期市場風險不高，但目前指數位置遇去年的高檔壓力區，因此料短期指數呈高檔震盪的可能性較高。

朱翡勵指出，整體籌碼尚屬健康，後續來講仍須觀察基本面否回溫、外資期現貨方向、中美貿易進展、新台幣匯率走勢。在產業方面，具長線成長趨勢之電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意，其中電子股方面可留意5G、AI、Data Center、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳之類股，部分個股仍可逢低布局。