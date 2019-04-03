台指期 外資加碼多單

2019-04-03 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（2）日震盪收紅，10,700點關卡雙雙得而復失，分析師表示，現階段期現貨逆價差雖擴大，但外資淨多單增加1,441口，淨多單攀升至6萬口，展望盤勢，因短線全球股市氛圍樂觀，將有利台指期後市表現。

在現貨與期貨行情走勢方面，中國大陸與美國新公布的製造業PMI都優於預期，市場樂觀情緒帶動美國股市周一走揚，昨天亞洲股市也都呈現跳高開出。

台股加權指數昨天開盤後，再度向上挑戰10,700關卡，不過台積電開高走低，隨美股電子盤走跌，鴻海、國巨、國泰金、富邦金等權值股都出現漲幅收斂，終場加權指數開高走平、上漲47點，收10,690點，成交值相對放大到1,333億元。

期貨表現上，由於美股三大指數周一漲幅皆逾1%，激勵台指期昨天同步向上挑戰10,700點；蘋概股扮演領漲要角，金融雙雄國泰金與富邦金反彈回升，傳產族群漲跌互見，終場台指期上漲36點至10,676點，成交口數7.8萬口。

盤面表現部分，蘋概股昨天引領漲勢，成為市場焦點，蘋果周一在中國大陸啟動今年第四度降價，可望刺激銷售量並帶動供應鏈業績，前日漲停的鴻海，昨天續揚1.5%，股王大立光漲幅逾3%，可成亦上漲1.4%。

價差方面，台指期逆價差昨天擴至14.3點，電子期逆價差縮至0.13點，金融期轉為逆價差0.88點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超93.54億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,085口至28,471口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,441口至60,207口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是增加4,146口至21,723口。

永豐期貨指出，昨天陸股與美股電子盤呈現漲多後降溫態勢，使台股高檔量縮，全日震幅縮至不到50點，因此雖然目前均線多頭排列且KD黃金交叉，但上檔10,700點賣壓稍重，投資人仍須留意追高風險。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天連續第三日收漲，雖然未能站上10,700點關卡，但續寫波段新高；展望盤勢，因中、美經濟疑慮降低，中美談判亦正向發展，短線全球股市氛圍樂觀，將有利台指期後市表現。