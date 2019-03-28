台指期 短線震盪格局

2019-03-28 00:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



本周交易量前十大股票期貨 圖／經濟日報提供 分享 facebook 台股昨（27）日呈現區間整理格局，盤中一路平盤以下橫盤震盪，成交量能不及1,100億元。期貨商指出，美股回穩、美中貿易談判進展持續，目前台股續作整理消化賣壓，短線台股仍待量能放大突破區間。

台指期昨日下跌3點收10,520點，逆價差縮至22.7點，電子期逆價差縮至0.64點，金融期逆價差縮至0.45點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,532口至24,261口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,408口至56,391口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,169口至21,552口。

外資現貨賣超20億元、期貨淨多單縮減至56,391口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為5.9萬餘口，買權OI增量明顯不足。

永豐期貨指出 ，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量由10,200點上移至10,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.43，而VIX指數下降0.07至13.35，外資在周選擇權結算後的淨部位也轉為買Call賣Put，整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。

群益期貨認為，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性偏多依舊，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股目前續作三角收斂，短線待各均線逐步往上靠攏糾結後，台股將再整理後呈現走揚。

期貨商表示，台指期昨日以下影線的紅K棒作收，10,500點整數關卡有守，然而上攻力道亦顯不足；由於全球經濟擔憂未除，加上將登場的新一輪美中談判亦具不確定性，短線台指期預期延續震盪格局。