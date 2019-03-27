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草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

重訊待揭露 華映、大同及大同期權今日暫停交易

2019-03-27 08:31經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

因有重大訊息待公布，中華映管（​2475）、大同（2371）普通股、以大同為標的之認購（售）權證及大同期貨及選擇權（C​X）自今（27）日起暫停交易，將於重大訊息公布後再申請恢復交易。

大同認購期貨

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