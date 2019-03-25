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國泰金：金融資產價值已回升超過2,000 億元

2019-03-25 21:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰人壽今晚發布新聞稿表示，今年以來淨值及金融商品價值大幅回升。

國壽表示，2018年第四季國際金融市場受到連番利空衝擊影響，造成股債市劇烈震盪，惟 今年以來，伴隨中美貿易協商正向發展，以及國際央行相繼釋放鴿派訊息，在悲觀氣氛顯著修復下，帶動金融市場止跌回揚。

國泰人壽去年底淨值雖受金融 行情影響而下滑，但至 2 月底本公司淨值已較去年底回升逾850 億元，超過4,400億元的水準。在金融資產價值方面，截至目前，採覆蓋法及透過其他綜 合損益按公允價值衡量金融資產價值回升幅度已超過1,000 億(Overlay +OCI)，未實現餘額並已由負翻正達約 300億。

另外，本公司長期持有之按攤銷後成本衡量金融資產(Amortized Cost 部 位)，其評價波動雖不影響財報淨值，今年以來其價值亦回升約 1,000 億元， 未實現損益也由負轉正。綜上，截至目前本公司整體金融資產價值回升幅度已超過2,000億元。

外匯避險方面，截至 2 月底，今年本公司外匯價格變動準備金亦增提 35 億 達，累計準備金餘額來到新台幣 206 億元，再創新高水準，將有助於更彈性管理外匯避險部位，妥善控制避險成本。

展望未來，雖然近期金融市場已漸趨穩定，但國際經濟及金融情勢變數仍多，國泰人壽將持續秉持穩健審慎的投資風格，透過資產配置靈活調整，持續增進穩定收益，掌握投資機會，並審慎控管投資風險，期以締造長期穩定的績效表現。

國泰人壽外匯

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