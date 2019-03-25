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國泰期貨 : 資金風險偏好回升 投資市場有機可乘

2019-03-25 14:02經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

在中美貿易戰有機會正式趨向落幕的前提下，投資市場就有機會走出一波反彈甚至回升行情，目前全球股市的多頭總司令就以美國道瓊指數及中國A50指數為觀察焦點，而相關期貨商品如小道瓊期貨及富時中國A50期貨就是投資人可以直接參與這兩大市場行情的主要工具。

國泰證期顧問處分析師錢冠州副總表示，在期貨關注的標的上，由於與具有波動或趨勢的商品，如美國與中國股市指數相關期貨商品與原油等風險性資產就容易具有操作的機會，尤其2019年仍是多變的年度，雖然貿易戰暫時和緩，但經濟趨勢仍就具有相當的不確定性，運用期貨避險操作，仍是投資佈局上不可或缺的要素。

國泰證期顧問處表示，中美貿易談判和緩，使國際股市風險大幅降低，1月以來美股期貨盤就持續走出向上局面，在貿易戰陰霾消失之下，不排除道瓊指數期貨等仍有持續走多的機會，策略上仍可於拉回找尋偏多的機會。中國股市也同步放量上攻，2月25日新加坡富時中國A50期貨指數長紅棒的方式站上12,500關卡，當日量能更暴增至日均量的兩倍以上。

原油期貨方面，雖然川普持續運用言論打壓油價，但OPEC減產力度繼續提升，已使得該組織會員國1月平均日產量下滑至3,081萬桶，同時美國對伊朗與委內瑞拉的制裁可望進一步縮減原油供應。國泰證期顧問處分析師吳佩奇協理指出，根據美國能源情報署(EIA)截至今年3月8日資料顯示，隨著煉油產能利用率再度回升至87.6%，美國原油產量仍維持於每日1,200萬桶的近高，庫存的部分增加約710萬桶，除了數量高於市場預期之外，庫存量更逼近前高4.5億桶。

根據美國能源服務公司Baker Hughes 今年3月15日所公布的資料中顯示，上週的鑽井數量減少1個至833個，仍較去年同期增加33個。EIA的月報調升今明兩年美國產量的預期，為造成輕原油價格與布蘭特原油價差擴大的原因。

國泰期貨建議投資人可把握波動度較高的國外期貨商品順勢操作，並且即日起至2019年3月31日止推出期貨交易行銷活動，有月月送紅包及滿額大放送等項目。

期貨交易國泰原油價格

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