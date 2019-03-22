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台指期 籌碼面偏多

2019-03-22 01:01經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（21）日開高走高，指數齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加6,800口，淨多單攀升至6.3萬口，創一個月以來高檔水位，展望盤勢，由於籌碼布局向多方靠攏，短線將以震盪偏多格局看待。

在現貨與期貨行情走勢方面，台北時間昨天凌晨兩點美國聯準會（Fed）公布最新的利率決議，除了如市場預期維持原訂利率外，點陣圖暗示2019年升息次數降至零次，而5月開始縮表規模將開始放慢，而9月將暫停縮表，整體鴿派程度超過市場預期。

市場擔憂經濟下滑程度出乎意料，導致美股盤中最後1小時出現拉回，道瓊、標普翻黑，而那斯達克收斂漲幅至平盤附近，所幸隨著市場逐漸消化，美股電子盤走高，使亞洲主要股市昨天均已紅盤開出。

台股昨天在台積電（2330）、鴻海、大立光電子三王的攜手上攻下走強，盤中除了約在上午9點半時受美股電子盤拉回而出現拉回外，其餘時間盤勢都呈現緩步走升格局，終場加權指數上漲57點收10,609點，成交量縮減至1,128億元。

期貨表現上，因美元貶值帶動新台幣早盤走升，資金流入預期激勵台指期延續近日的漲勢，在電子權值及傳產的塑化、水泥領軍下，終場台指期上漲76點以10,590點作收，成交口數約9萬口。

價差方面，台指期為逆價差19.55點，電子期逆價差0.8點，金融期為逆價差3.51點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,274口至3萬1,939口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,800口至6萬3,502口。另外，十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加4,114口至2萬8,537口。永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K連續走高，但是量能略為降溫，指數以驚驚漲的態勢攻上10,600點關卡，但基於美股指數以及上證指數目前都呈現高檔震盪格局，建議投資人仍需留意追高風險。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天連收第五根紅K棒，再創波段新高，期現貨逆價差亦由約38點收斂至約19點，市場情緒偏向樂觀；展望盤勢，由於Fed偏鴿的決策短線有利資金流向美國之外的市場，將為台指期提供支撐。

台指期期貨逆價差
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