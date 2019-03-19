比特幣重回4,000美元 挖礦概念股反彈

2019-03-19 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



比特幣。路透 分享 facebook

加密貨幣比特幣重新站上4000美元大關，激勵「挖礦」概念股強彈，指標股撼訊（6150）開盤不久旋即攻上漲停板，包含微星、技嘉等一線板卡廠也上揚，加密貨幣概念股全線上漲。

據交易網站coindesk資料顯示，比特幣近期重返漲勢，自15日一比特幣兌3,800美元價位急拉，至16日已經攻上近4,000美元大關，之後在3,900美元區間震盪，今日早盤比特幣重新站上4,000美元大關。

受到比特幣帶動，今日台灣加密貨幣概念股紛紛表態，指標股撼訊開盤不久旋即攻上漲停板，最高來到69.8元，包含微星、技嘉、映泰與麗臺盤中皆上揚。

不過，比特幣近期並無明顯重大利多，反而是傳出利空消息。第一家提供比特幣期貨的美國交易所Cboe Global Markets Inc.（CBOE）已表明不打算推出新的XBT期貨合約。

XBT是比特幣期貨在Cboe掛牌交易所採用的交易代碼，這也顯示主流金融機構對加密貨幣失去熱情。

目前顯卡業者對於加密貨幣挖礦商機皆表明不期待。晶片大廠輝達（NVIDIA）受到庫存過多影響，從去年下年開始已陸續進行庫存去化作業，預期到今年上半年才能回到正常水位。

台灣廠商方面，由於先前看好挖礦商機，顯卡備貨過多，導致顯卡廠現階段普遍進行庫存去化，以技嘉為例，在去年下半年已積極打消庫存，董事長葉培城在年初即指出，電競用庫存已降至正常水準，挖礦用顯卡庫存還有一點。

業界預期，今年上半年顯卡庫存可望回歸正常水位，現在產品應用面主要回歸電競市場。由於輝達今年元月起陸續推出圖靈架構的中低階顯卡產品，帶動顯卡廠商出貨回溫，預期在中階款RTX 2060，入門款GTX 1660 Ti、1660先後上市下，將有利顯卡業者上半年營運。