台灣指數公司今新增兩盤中即時指數

2019-03-18 09:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣指數公司今（18）日起計算發布「電子菁英30報酬指數」、「特選外資豐擁50報酬指數」的盤中即時指數，篩選財務體質優良的成分股編製主題型與Smart Beta指數，希望豐富指數化連結標的多元性，滿足投資人在國內被動式投資商品的需求，進一步活絡資本市場。

「電子菁英30報酬指數」自具備股票流動性的台灣電子業上市公司中選出在營運穩定性、營業毛利與獲利能力、配息等指標皆列為前段班的中大型產業菁英。由於成分股多數為大型上市電子股，30檔指數成分股即占上市電子產業股票總市值約6成，深具台灣電子產業代表性。台灣指數公司原只編製「電子菁英30報酬指數」收盤指數，為配合兆豐證券採用及發行ETN而發布即時報酬指數。

「特選外資豐擁50報酬指數」參考市場偏好所編製，為使指數具有可投資性，成分股需符合流動性篩選標準，並且透過財務指標的篩選，排除獲利能力不符條件的公司，再以外資持股市值由大至小排序，選取50檔成分股，利用自由流通市值加權，並透過一年四次定期審核調整成分股組合，使指數走勢更能反應整體外資持股調整，以表彰外資投資符合特定基本面條件股票組合的績效表現。

此外，「低波動精選30指數」自今日起更名為「低波動股利精選30指數」。該指數編製方式係參考權證標的審查準則進行流動性篩選，再於其中挑選出符合股利發放標準的股票後，利用短中長期加權波動度為篩選指標，精選30檔低波動股票。然因低波動股票大多屬營運相對穩定之中大型上市公司，股利發放傾向現金股利，故指數殖利率相對高，自2007年至2018年每年殖利率皆優於大盤，近三年平均更達5%以上。

台灣指數公司表示，根據ETFGI研究， 2019年截至1月底止，全球ETP資產規模約5.2兆美元且已吸引近174億美元的資金淨流入，顯示全球指數化投資的趨勢仍持續增長。台灣指數化應用發展也跟隨國際資本市場的腳步，投資人除了可投資ETF、指數基金、指數權證等商品外，今年也將新增ETN，擴大指數化金融商品體系的潛在機會。