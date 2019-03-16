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人氣超旺！選前之夜驚見「韓冰抱枕」 網友：王世堅會買嗎？

期貨亮點 英鎊交投火熱

2019-03-16 10:59經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣期貨交易所本周四（14日）的英鎊兌美元期貨日盤交易量創上市以來新高，達到1,417口，夜盤也有292口，英國脫歐議題讓該商品及歐元對美元期貨商品在近期交投呈現活絡。

本周以來，期交所的英鎊兌美元期貨商品交易十分熱絡，3月12日的日盤成交量達1,072口，夜盤也有1,001口，隨著英國脫歐議題發酵，3月14日的日盤成交量更創新高。

除英鎊兌美元期貨交投熱絡，歐元對美元期貨交易量雖不如英鎊對美元期貨的熱門，但近期合約價格也呈現緩漲走勢。期貨分析師說，期貨交易人還是會著眼波動性大的商品，歐元區還是會受到英國脫歐議題的影響，所以，歐元對美元的期貨價格也會隨之波動。

期貨分析師說，英國國會本周連續三日密集進行脫歐相關表決，台灣時間3月13日再度否決英國首相梅伊提出的脫歐協定，這項協議是首相盡力和歐盟爭取，在北愛爾蘭主權議題上已經有部分讓步，卻仍遭國會否決，反應雙方分歧難以化解，使得英鎊貶值表態。

在台灣時間3月14日，英國國會以312對308票否決英國在任何情況下無協議脫歐的決定，最壞的狀況得以避免，讓英鎊不但收復前一日的貶值幅度，更創下去（2018）年6月以來新高。

台灣時間3月15日，英國國會再通過延後脫歐時間的決議，準確延後時間尚不明朗，國會動議要短期延後應至6月30日，但依然需要歐洲議會的同意。期貨分析師說，整體來看，英國雖然沒能同意歐盟的脫歐協定，但至少否決無協議脫歐的選項，未來有可能和歐盟妥協，甚至不排除有二次公投的機會，而英鎊目前仍較受相關訊息影響，投資人可留意介入短線波動的機會。

英國脫歐台灣期貨交易所
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