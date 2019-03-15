期貨商論壇／新日興期 中性偏多

2019-03-15 03:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 整理



新日興（3376）2018年稅後純益11.91億元，大增62.3%，每股純益（EPS）達6.67元，創三年新高。

新日興受惠筆電輕薄化趨勢發展以及蘋果真無線藍牙耳機AirPods無線充電盒業務加持帶動去年營運成長。去年第4季營收27.5億元，維持高檔水準，營業利益5.84億元則刷新紀錄，季增逾23%，帶動純益以4.24億元續創新高，EPS 2.38元。

展望今年，由於先前AirPods掀起市場熱潮，市場對AirPods 2後市正向看待，客戶訂單滲透率與業績占比均可望提升，而折疊式智慧型手機的鉸鏈轉軸應用逐漸發酵，明年有機會放大，成為新的成長動能。

就技術面觀察，新日興近日沿著5日線向上攻高，蓄勢挑戰前波高點，目前站穩所有均線之上，日、周、月KD指標皆呈黃金交叉，有利多頭續攻，加上重要支撐月線和季線持續向上走升，整體型態為偏多架構，因此建議以中性偏多看待為宜。建議新日興個股期貨（IYF）短線上股價未跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）