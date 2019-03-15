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台指期偏空 量縮價跌

2019-03-15 03:54經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（14）日震盪收黑，指數力守10,300點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少6,010口，淨多單降至5.1萬口，展望盤勢，短線將以持續高檔震盪整理的可能性較高。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股三大指數周三全面收紅，美國總統川普宣布波音737 Max機型全面停飛，但波音股價反倒反彈收紅，在美股科技股領漲之下，帶領S&P指數連四紅並收上2,800點大關，並激勵亞股昨天開高。

台股昨天以上漲17點開出，指數一度衝上10,400點，但午盤過後陸股跌幅擴大，終場加權指數下跌24點收10,348點。類股表現上，以紡織類股漲幅0.97%表現較佳，塑化類股跌幅0.45%表現較差。

期貨方面，台指期盤初雖然因美股收漲而開高，一度接近10,400點，然而買盤無力追價，使得期指迅速收斂漲幅並由紅翻黑，終場小跌25點至10,338點作收，成交口數9.2萬口，呈現價跌量縮的偏空格局。

價差方面，台指期逆價差擴至10.65點，電子期逆價差縮至0.43點，金融期逆價差縮至1.52點。期現貨逆價差小幅上升，選擇權波動率指數也升至12.86，顯示投資人逐漸有居高思危的傾向。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,489口至2萬4,430口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6,010口至5萬1,366口。

永豐期貨指出，昨天加權指數開高走低，10,400點關卡得而復失，顯示指數來到前波高點附近仍有相當賣壓，外資籌碼期現貨同步偏空操作，短線操作上仍以謹慎為宜，持續觀察外資及國際股匯市動向。

整體而言，期貨分析師認為，台指期中止連三紅K，高檔壓力略增；展望盤勢發展，近期受全球央行偏向寬鬆的氛圍，美股、陸股保持多頭格局，提供台指期支撐，但市場仍關注美中協商，各國經濟數據亦偏弱勢，限縮台指期發展空間，短線應偏高檔震盪。

台指期期貨
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