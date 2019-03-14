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台指期 風險意識升溫

2019-03-14 01:17經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（13）日震盪收紅，指數站穩10,300點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨價差再度由正轉逆，外資淨多單則小增805口，淨多單攀升至5.7萬口，展望盤勢，在國際變數仍存下，短線將以震盪格局為主。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周二漲跌互見，道瓊指數受到權重股波音股價重挫拖累收低，但那斯達克與標普均上漲作收。昨天早盤日韓股市走跌，帶動台股下跌開出後於平盤附近震盪整理，權值股早盤漲跌互見。

台積電（2330）、鴻海均在平盤下震盪，大立光持續強漲態勢，上午11時過後買單敲進權值股，台積電由黑翻紅，隨後國泰金、富邦金、聯發科也擴大漲幅，12時過後更推升大盤走高，指數終場上漲29點收10,373點，成交量減至973億元。

期貨表現上，在周二大漲逾百點後，台指期昨天早盤呈現回檔整理，不過跌幅有限，接近10,300點具支撐，而午盤過後買氣增強，終場台指期小漲17點以10,365點作收，成交口數約10萬口。

價差方面，台指期昨天轉為逆價差8.32點，電子期轉為逆價差0.58點，金融期逆價差擴至2.24點。法人表示，期現貨價差在周二轉為正價差後，昨天再回復為逆價差，隨台指期進入高檔區，市場風險意識已有所升溫。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天買超27億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,032口至2萬8,919口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加805口至5萬7,376口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加434口至2萬6,110口。

永豐期指出，從技術面觀察，昨天日K開低走高連三漲，以實體紅棒作收，KD指標轉為黃金交叉向上，而MACD柱狀體負值也連兩日收斂，目前盤勢對多方較為有利。

然而，陸港股市以及日韓股市均表現疲弱，因此操作上仍以謹慎為宜，後續仍需持續觀察外資及國際匯市動向。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天呈現開低走高，10日均線有守，日K則連三日收紅；展望盤勢發展，雖美股、陸股維持多頭架構，但近期重要經濟數據表現平平，加上美中談判仍具不確定性，台指期短線預期以震盪格局為主。

台指期期貨逆價差
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