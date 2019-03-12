2月營收衰退 分析師點名：PCB、車用電子Q1將出線

2019-03-12 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



上市櫃公司2月營收昨（11）日全數出爐，受到智慧型手機衰退，及今年農曆年假較長影響，2月營收表現普遍衰退，不過仍有少數個股具個別題材表現出線，市場分析師指出，展望第1季營收潛力股，不妨留意PCB、車用電子等，搭配個股題材及企業復甦態勢，有望延續高成長行情。

永豐期貨副總經理廖祿民表示，觀察2月營收年增率表現，部分類股名表現出色，包括PCB、車用電子、被動元件、生技產業等，均繳出亮眼成績單。其中，隨著2019年5G商用化逐步落地，以及人工智慧逐步發展，PCB族群雨露均霑，營收年增達到正成長目標。

其中，PCB廠台郡2月營收為11.69億元月減39.6%、年增4.5%，公司生產主要以Roll to Roll製程為主，適逢農曆新年，工作天數減少，加上往年2月為傳統淡季，月增率明顯下降，但國際客戶將在本季推出新平板電腦，第一季營收衝擊仍可望減輕。

另外，具有個股題材的光罩（2338），前年合併美祿科技後成功轉型，全年合併營收28.83億元，較前年大幅成長逾1倍，今年2月營收，也達到2.3億佳績，較去年同期大增44.7％，累計前2個月合併營收達4.78億元，較去年同期成長28.8％。由於目前市場上對於晶圓代工需求仍佳，外界預期該公司營收仍有成長空間，第1季表現有望再出線。

另外，篩選近五日三大法人買超，2月分營收年增率正成長的潛力股，台灣高鐵、聯合再生、榮成、頎邦、中鋼、群電、燿華、TPK-KY、中工與台達電。

廖祿民指出業績年增率表現優異者，法人已經順勢卡位，投資人不妨進場搶進法人認養股，或是篩選最近一個月的營收較去年同期成長超過 20%，並過濾股價5元以下、五日均量在500張以下的個股，同時留意個股是否具有成長趨勢或題材，在股市亂流之際表現則相對抗跌。

不過值得注意的是，並非所有2月營收年增率亮眼者後市明朗。

廖祿民提到，被動元件華新科、大毅、奇力新、凱美等，年增率雖介於18～38%，但月減率普遍呈現下跌趨勢，由於被動元件去年高峰在六月以後，但熱度越接近年底後隨之退潮，建議投資人在尋找標的介入前，也應留意個股的成長趨勢。