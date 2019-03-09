A50期指出現連續黑K棒 看法仍宜保守

2019-03-09 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



A50期貨的技術面出現連續日線黑K棒，且實體黑K還有逐步放大的跡象，短線上，因為急速下跌，也讓期價一舉跌破5日、10日甚至月均線，配合期指的量能也在放大的趨勢，行情波動依舊是持續高漲。期貨分析師說，這對投資人在短線的進出，或是趨勢型的偏弱應對上，會是要特別留意的重點，且在政經情勢不穩定和經濟數據不理想下，A50期指看法仍宜保守，投資人可考量適時進場布局。

期貨分析師說，SGX-3月A50期貨受到空頭摜壓，肇因於中國華為決定控告美國政府，這恐使3月底可能舉行的川習會出現變數，直接引發市場不安感，尤其在川金會不歡而散後，市場對於訊息的解讀就容易放大表現，後續若川習會真受影響，那中美月底是否還會有切確談判的實質聲明，這恐怕還會有很多的不確定性存在，同時也對近來空頭的走勢有所加溫。

另外，中國數據也相對不樂觀，中國乘聯會數據顯示，中國2月份乘用車市場零售達到117.0萬台，較去（2018）年同期下降19.0%，更較1月下降45.9%，甚至今年年前兩兩個月累計零售也只有333.3萬台，較去年同期下降9.8%，這對於耐久材的展望也是相對負面的解讀。

期貨分析師說，配合盤中公布的2月中國出口年增率降至-20.7%，表現低於預期，也印證了OECD對中國經濟轉弱的看法，然而近來市場瘋狂搶購的證券股，昨（8）日也出現明顯壓回，後續數據可留意中國的2月消費者物價指數（CPI），在市場的預期上，2月CPI較去年同期或會有所回落，在今年內通膨預期較弱，也暗指內需待熱的問題持續存在。