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MSCI加速納入中型A股 中証小盤500將受惠

2019-03-08 09:34經濟日報 記者王皓正╱即時報導

MSCI 於3月宣布決定調高大型A股納入權重自5%分三階段提升至20%，亦宣布提前在今年11月納入中型A股。富邦中國中証中小500 ETF（00783）擬任經理人楊貽甯表示，從宏觀經濟背景、政策方向及重要事件，包含中美貿易戰可能走勢及大型指數公司擴大納入A股之結果，判斷2019年中國股市走向震盪反彈格局，在諸多題材下，預期陸股反彈的下半場將由中小型股接棒。

中國1月金融統計數據呈現改善跡象，其中新增人民幣貸款3.23兆人民幣，較去年同期多出1.56兆人民幣，社融規模增量達4.64億人民幣。

楊貽甯指出，金融數據好轉意味前期貨幣政策傳導效果顯現，市場投資信心回穩將帶動風險偏好意識提升，有利未來中國股市出現正向投資訊號。

此外，1月31日證監會發布3項利多政策，擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例，減少資本占用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產的長期配置力度，證監會亦取消「平倉線」限令，透過監管機制放寬，對股市將是一大利多。

同時，MSCI已宣布今年11月將納入中型A股，因目前MSCI僅納入A股大型股，然指數投資人多追求複製市場表現，因此傾向於垂直持有大中小型股中具代表性的股票。

楊貽甯認為，依此題材，最有可能受惠的指數將為以中小型股為主的中証小盤500指數，富邦投信即將於3月11日起展開募集的富邦中國中証中小500 ETF，是國內第一檔橫跨滬深兩市的中國中小型股ETF，所追蹤的指數即為中証小盤500指數。

另外，根據MSCI評估報告，若以5%因子納入A股將帶來220億美元資金估算，此次A股納入因子提升3倍至20%，預計將吸引高達660億美元的增量資金流入A股。

2019年以來，受MSCI擬提高A股權重利多影響，2月外資呈現大幅淨流入的走勢，累計北向資金淨流入604億人民幣，今年以來截至2月28日止，北向資金累計淨流入達1,211億人民幣（其中滬股通為635億人民幣、深股通為576億人民幣），目前外資持股佔A股總市值仍低於2%，未來隨著國際機構納入A股後，將帶動外資加碼A股意願。

綜上所述，隨著MSCI確認調高A股權重，加上3月中國兩會召開期間，官方有望持續推出政策題材利多，預估A股反彈行情可望延續，楊貽甯看好中証小盤500指數的表現，主因是精選中國中小企業500強，包含上海與深圳A股之中小型股票，成長性及爆發力強，直接反映中國經濟優勢與動能，且個股比重分散，有效降低風險，在政策題材利多及資金行情推波助瀾下，中國中小型股大有可為。

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