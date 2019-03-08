期交所 調高東證期貨契約保證金

2019-03-08 08:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣期貨交易所於調整東證期貨契約（TJF）所有月份保證金金額，並自今（8）日一般交易時段結束後起實施。原始保證金調高至15,000元，維持保證金調漲至12,000元，結算保證金調漲至9,000元。