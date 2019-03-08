台指期 避險情緒升溫

2019-03-08 02:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（7）日震盪走低，指數齊步回檔修正；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，但外資淨多單小增576口至5.8萬口，展望盤勢，因國際變數仍存，賣壓有增強跡象，台指期再攻高的空間恐有限，宜謹慎布局。

在現貨與期貨行情走勢方面，周三美光為首的晶片股走跌，美股呈現連三日收黑，科技股為主的那斯達克跌幅逼近1%，使台股昨天開平後追價力道薄弱。加上美股電子盤走低，上午11時過後，加權指數失守5日、10日均線並擴大跌幅，所幸指數修正至10,300點附近出現低接買盤進駐，盤面上權值股跌多漲少。

八大類股僅塑化類股收紅並上漲0.7%表現較佳，其餘皆收黑，終場加權指數下跌45點，收在10,311點，成交量較前一日增至1,088億元。

期貨表現上，台指期昨天走勢也受到拖累，因華為控告美國政府，為後續貿易協商增添變數，盤中陸股也湧現賣壓，進一步壓抑買氣，終場台指期收跌60點至10,262點，成交口數9.5萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至49.68點，電子期逆價差擴至2.19點，金融期逆價差擴至2.99點。另外，選擇權波動率指數也由13.39上升至14.16，顯示投資人避險情緒升溫。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超49億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少711口至2萬7,641口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加576口至5萬8,793口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少54口至2萬8,528口。

永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K開平走低失守短天期均線，MACD轉為死亡交叉向下，KD則持續偏空下行，加上美國股市及日韓股市都有轉弱跡象，台股需留意後續技術面修正賣壓，技術面維持區間震盪格局。

期貨分析師認為，整體而言，台指期跌破10,300點，短期均線形成死亡交叉，賣壓有增強跡象。展望盤勢發展，因近期美中可望達成協議的利多有鈍化傾向，且華為案的發展可能不利後續談判，在日前漲多後買盤再攻高的空間恐較有限，台指期宜謹慎布局。