台表科2月營收23.41億元 月減三成

2019-03-05 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台表科（6278）今天公告自結2月營收約23.41億元，較今年1月營收的33.43億元，月減少近約三成，年成長41%。

台表科前二月營收56.83億元，年成長43.2%。台表科計畫，今年配合市場需求預計在印度擴產3至5條線，擴產幅度約六成至一倍。