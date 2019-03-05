群電首季營收估增15% 全年可望再創新高

2019-03-05 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



群光電能（6412）在走過去年低谷後，今年重回獲利成長軌道，法人預估，群電首季營收可望較去年同期呈現約13~15%的成長，展望全年營運，預期今年營收將再創新高，且獲利年成長幅度可望超越營收成長。

群電2月自結營收達19.45億元，雖2月工作天數較去年減少，營收年增率仍達13.9%，續創同期歷史新高。累計今年前兩個月合併營收達45.3億元，年增18.5%。

展望首季，法人預估在PC相關、雲端與智能、與消費型等三大產品應用同步積極成長下，群電首季營收可望較去年同期呈現約13~15%的成長。

觀察今年市場趨勢，智慧音箱仍具備一定的成長力，電競筆電與Type C筆電的需求持續看好，群電積極布局高值化產品，近期已成功打入桌上型電競電腦電源的供應鏈，在多項高附加價值產品的挹注下，群電今年可望再創營收新高點。

此外，去年影響群電獲利的三大不利因素均逐步解除，今年群電的獲利年成長幅度應可望超越營收成長。

群電NB電源供應器市佔率穩居全球第一，公司持續致力於強化核心境爭力，積極提升自動化比例，力求將NB電源供應器的成功經驗快速複製到其他高成長產品，同時更計畫在吳江、東南亞擴產，預計新產能在2020年陸續到位後，將可望推動新一波的成長循環。

群電2018全年營收創歷史新高，達312.9億元，年增12.3%。營業毛利為43.8億元，毛利率14.0%。營業利益達14.2億元，營益率4.5%。稅後淨利為10.3億元，淨利率3.3%。每股稅後純益為2.72元，合乎法人預期。

群電去年受惠智慧音箱、電競相關、與Type C筆電三大成長引擎強力熱轉，推升全年營收成長12.3%，成為前三大電源廠中唯一營收年增率達雙位數者。其中電競筆電與Type C筆電產品成長動能尤為強勁，營收年成長均達倍數以上；智慧音箱營收年增亦超越四成。

可惜去年遭遇關鍵原物料漲價、中國缺工與勞動成本提高、以及人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現受到影響。

同時，群電今日董事會決議配發每股現金股利新台幣2.00元，現金股利配發率維持在74%，現金殖利率約4%。