親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

台光電2月營收約14億元 月減24%

2019-03-05 15:28經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

CCL廠商台光電（2383）今（5）日公告2月營收約為14億元，因工作天數較往年減少以及客戶提前一月拉貨，月減少24%、年減少7.9%，是近三年同期低檔。

台光電累計今年前二個月營收約為32.43億元，年減少7.4%。市場寄望3月營運因工作天數恢復正常而回穩。

台光電營收

相關新聞

證交所赴蘇、滬招商 行銷台灣資本市場

2019-03-05 14:28

主流股拉回 法人點10檔短線轉強股

2019-03-05 14:28

台股壓回 多頭利用權證進場

2019-03-05 11:21

全民權證／大立光 盯價內外15%

2019-03-04 23:46

全民權證／美律 聚焦逾三個月

2019-03-04 23:46

全民權證／微星看俏 瞄準價平

2019-03-04 23:46

最牛一輪／台表科犀利 凱基88夯

2019-03-04 23:46

瑞儀、欣興 挑長天期

2019-03-04 23:46

台郡、聯詠 四檔搶鏡

2019-03-04 23:46

晟德、金可 認購亮眼

2019-03-04 23:46

期貨商論壇／輕原油期 有撐

2019-03-04 23:30

期貨商論壇／台積期 盯年線

2019-03-04 23:30

台指期 短線上檔受限

2019-03-04 23:29

道瓊、標普500期 短中仍偏多

2019-03-04 14:31

台灣50成分股 納和泰車 刪鴻準

2019-03-04 14:30

陸股步步高 ETF樂逍遙

2019-03-04 14:30

3月電子期金融期齊跌

2019-03-04 14:07

3月台股期指跌50點

2019-03-04 14:06
看更多

熱門文章

微星、技嘉 本季出貨衝

2019-03-04 23:32

鈊象領軍 遊戲股玩開了

2019-03-04 23:40

外資終結連八買

2019-03-05 00:46

陸股債ETF 紅光滿面

2019-03-04 23:40

佳穎配息5元 殖利率9.6%

2019-03-04 23:34

野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價

2019-03-04 19:14

元翎3月7日上市 爆量挑戰新高價

2019-03-04 16:19

台灣之星 推399吃到飽

2019-03-04 23:35

大立光目標價 外資喊5字頭

2019-03-04 23:15

嘉晶1元 新產能將到位

2019-03-04 23:34

長榮海 高港貨櫃量將大增

2019-03-04 23:39

特斯拉開出降價第一槍後 概念股該怎麼選？

2019-03-05 09:57

新鉅科 2月營收下滑14%

2019-03-04 23:34

M31 公布去年財報 每股賺近一個股本

2019-03-04 21:10

杏國抗胰臟癌藥 跨大步

2019-03-05 00:01

新普拚成長 下半年力道強

2019-03-04 23:35

宏碁聯手外商 強攻電競

2019-03-04 23:32

崇越電5.1元 營運將向上

2019-03-04 23:34

新MacBook Air有影 譜瑞沾光

2019-03-04 23:39

日鋼胚減供 中鴻找救援

2019-03-04 23:36

統一超 健身複合店拓點

2019-03-04 23:37

晶睿-31% 13日舉行法說

2019-03-04 23:34

台郡、聯詠 四檔搶鏡

2019-03-04 23:46

同為蘋果供應商 和碩買立訊股票為哪樁？

2019-03-05 12:18

今日台股盤前重點掃描

2019-03-05 07:29

廣越 獲新客戶大單

2019-03-04 23:36

瑞儀、欣興 挑長天期

2019-03-04 23:46

崇越電配息七年新高 盤中股價逆勢寫波段新高

2019-03-05 12:10

佳穎擬配5元現金股利 殖利率達9.6%

2019-03-04 20:34

特斯拉3月新車發表 宣德股價率先表態

2019-03-05 10:46

京城砸20億 高雄買地

2019-03-04 23:38

逐筆交易講師培訓 開跑

2019-03-04 23:40

全民權證／美律 聚焦逾三個月

2019-03-04 23:46

三大法人默默吃貨 大立光玉晶光強勢領漲

2019-03-05 12:10

全宇昕撤回上櫃申請案 興櫃均價跌逾4%

2019-03-04 17:47

電商 搶38婦女節商機

2019-03-04 23:35

中裕研發再傳喜訊 早盤股價漲2.7%

2019-03-05 10:17

美、亞股跌多漲少 台股跌44點收10,305

2019-03-05 13:49

就市論勢／軸承、IC設計、雲端聚光

2019-03-04 23:38

大立光2月營收25.32億 月減24%

2019-03-05 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top