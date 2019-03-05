台光電2月營收約14億元 月減24%

2019-03-05 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



CCL廠商台光電（2383）今（5）日公告2月營收約為14億元，因工作天數較往年減少以及客戶提前一月拉貨，月減少24%、年減少7.9%，是近三年同期低檔。

台光電累計今年前二個月營收約為32.43億元，年減少7.4%。市場寄望3月營運因工作天數恢復正常而回穩。