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群電去年每股賺2.72元 配息2元

2019-03-05 13:43經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

群光電能（6412）去年營收312.9億元創新高，年增12.3%。營業毛利43.8億元，毛利率14.0%。營業利益14.2億元，營益率4.5%。稅後淨利為10.3億元，淨利率3.3%。每股稅後純益（EPS）為2.72元。

去年受惠智慧音箱、電競相關、與Type C筆電三大成長引擎強力熱轉，推升群電全年營收成長12.3%，成為前三大電源廠中唯一營收年增率達雙位數者。其中電競筆電與Type C筆電產品成長動能尤為強勁，營收年成長均達倍數以上；智慧音箱營收年增亦超越四成。

可惜去年遭遇關鍵原物料漲價、中國缺工與勞動成本提高、以及人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現受到影響。

此外，群電今日董事會決議配發每股現金股利2元，現金股利配發率維持在74%，現金殖利率約4%。

群電2月合併營收19.45億元，雖2月工作天數較去年減少，營收年增率13.9%，月減24.8%，續創同期新高。

累計今年前兩個月合併營收45.3億元，年成長18.5%。展望今年第1季，法人表示，在PC相關、雲端與智能、與消費型等三大產品應用同步積極成長下，群電首季營收可望較去年同期呈現約13~15%的成長。

營收電競筆電

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