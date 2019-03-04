2月權證交易僅289億元 月減20%

2019-03-04 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所公布2月權證交易資料，受交易天數和量能縮減，上個月權證買賣總額289億元，較1月的362億元，減少20%，累計前二月權證買賣總額651億元，比去年同期減四成。

證交所統計，上個月權證發行總額為187億元，共發行1,597檔權證，其中發行金額和檔數前五大券商，皆為元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、元富證券及永豐金證券，金額各45億元、26億元、23億元、15億元和13億元，也是唯五家單月發行逾10億元的券商。

受量能縮減影響，上月權證交易熱度大減，受託買賣前五大券商，依序為群益金鼎證券99億元、元大證券95億元、凱基證券91億元、永豐金證券50億元、康和證券48億元，其他還有元富證券、富邦證券、統一證券、兆豐證券及華南永昌證券，單月受託金額也在10億元之上。

熱門標的則受股市強漲帶動，發行最多標的是元大滬深300正2（00637L），次為台股指數，再來大立光、台積電、聯發科、國巨、華新科、上銀、鴻海、可成及旺宏等，分居第三到10名；其中，元大滬深300正2發行有88檔，最少的旺宏發26檔。

累計前二月，權證買賣總額651億元，較去年同期的1,088億元下滑40%