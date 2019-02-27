親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

交易人看好陸股走勢 陸股ETF期貨爆量

2019-02-27 10:40經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

上證綜合指數今（27）日持續上漲，多頭企圖挑戰3,000點關卡；美中貿易談判朝向樂觀發展，陸股在今年2月25日呈現大幅上漲，上證綜合指數與深圳指數創八個月高點，台灣期交所的陸股ETF期貨也呈現量價俱揚，投資人紛紛轉進操作陸股ETF期貨。

2月25日陸股ETF期貨以富邦上証ETF期貨、國泰中國A50ETF期貨、元大上證ETF期貨及元大寶滬深ETF期貨等四檔期貨商品的成交量擴增最多；其中，中國A50ETF其或當日成交2,229口及元大上證ETF期貨923口同創去年11月以來的巨量，富邦上証ETF期貨3,780口是去年2月以來的大量，元大寶滬深ETF期貨820口則是2017年5月以來的大量。

由於陸股近日仍呈現強勢上揚，雖然台灣期貨市場遇二二八連假休市，但買盤追買陸股ETF期貨力盤仍不弱，陸股ETF期貨交投持續熱絡。期貨分析師說，短線會有短線操作者進場，避險買盤則尚未進場。

期貨分析師表示，陸股除了中美貿易談判露出曙光之外，還有MSCI調高權重及中國兩會題材可望在帶動陸股ETF期貨交易熱絡。

根據MSCI的提案規劃，A股納入權重將於2019年5月由5%提高至12.5%，8月再提高至20%，2020年5月將再納入中型股；相關諮詢決定將於2019年3月1日或之前公布。

2019年滬港通與深港通資金淨流入A股狀況，1月達89.3億美元，2月截至2月21日則已達66.8億美元，皆較過去兩年多來單月平均的33.1億美元明顯增加。

統計過去12年中國兩會召開前後的A50期指表現，在會議召開前及召開期間並無特別表現，但結束之後的5日、10日、20日，上漲機率達67%，結束之後20天平均漲幅更達4.6%；兩會行情有利陸股的反彈行情延續。

期貨交易ETF陸股
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

台指期 短線中性偏多

2019-02-27 03:22

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

2019-02-27 03:22

期貨商論壇／聯發科期 逢回買

2019-02-27 03:22

最牛一輪／台灣高鐵悍 台新86夯

2019-02-27 01:59

全民權證／牧德 挑價內外10％

2019-02-27 01:59

全民權證／亞泥 瞄準長天期

2019-02-27 01:59

全民權證／臻鼎利多 二檔俏

2019-02-27 01:59

台表科、南電 押逾100天

2019-02-27 01:59

瑞昱、技嘉 四檔有看頭

2019-02-27 01:59

亞德客、上銀 認購火

2019-02-27 01:59

台股震震紅 豬頭贏狗尾 賺回賠的13萬

2019-02-26 15:06

A50漲多修正 短多仍可期

2019-02-26 15:06

證交所和櫃買中心 赴日推廣我資本市場

2019-02-26 15:06
看更多

熱門文章

MSCI效應 台股今演多空驚奇秀

2019-02-26 23:23

狗年賠的已在豬年賺回 台股尾盤翻紅收漲0.62點

2019-02-26 13:46

華映重整 京城銀董座戴誠志：曾請林郭文艷三思

2019-02-26 16:01

此尚志非彼尚志 每股配126元、賣土地的不是我

2019-02-27 09:13

遇逆風 友達要「彎道超車」

2019-02-26 15:05

台灣高鐵獲利題材激勵 股價爆量強漲攻今年新高

2019-02-26 13:12

金管會出手解決雞蛋、水餃股 殭屍股則不需處理

2019-02-27 09:30

需求無虞 矽晶圓自信衝高

2019-02-26 15:06

證交所拍板 牧德將轉上市掛牌

2019-02-26 20:58

高鐵EPS創高 爆量強攻

2019-02-26 15:06

高鐵獲利倍增 股價急升

2019-02-26 12:47

光寶科去年EPS3.42元 擬配現金股利2.92元殖利率6.3%

2019-02-26 21:34

玉晶光 去年EPS 9.36元

2019-02-27 02:17

健鼎 去年每股賺9.4元

2019-02-27 02:17

近來股價飆漲 玉晶光1月EPS 0.19元

2019-02-26 16:32

證交所祭新下市規範 華映列強制下市潛在名單

2019-02-26 17:07

儒鴻、研華 野村按讚

2019-02-27 02:17

誠美材增資昆山奇美 停擺

2019-02-27 02:17

就市論勢／電動車、生技 政策加持

2019-02-27 02:18

戴誠志：大選年股市站在萬點天數 會比跌破天數多

2019-02-26 16:18

外資青睞 瑞昱改寫10年新高價

2019-02-26 15:06

泰福新藥 賣向國際

2019-02-27 02:17

敦泰 去年每股虧8.66元

2019-02-27 02:17

樺漢可轉債掛牌 爆量漲停

2019-02-26 15:06

聖暉擬配股15元現金股利 子公司蘇州聖暉申請在陸上市

2019-02-27 08:39

業者看好上半年報價漲勢 矽晶圓股再同步上漲

2019-02-26 12:06

索尼推新機 仁寶、華冠補

2019-02-27 02:17

今日台股盤前重點掃描

2019-02-27 07:30

摺疊手機OLED面板 友達可量產今年推出

2019-02-26 15:05

中磊攜樂天 攻行動網路

2019-02-27 02:17

特斯拉銷售有喜 貿聯、宣德受惠

2019-02-26 15:05

國艦國造 台船擁231億商機

2019-02-26 15:05

光寶去年每股賺3.42元 配息2.92元

2019-02-26 14:06

高通攻機器人 金寶受惠

2019-02-27 02:17

光寶去年每股純益3.42元 配息2.92元

2019-02-27 02:17

做價摩台指結算 三大法人買超38.6億元

2019-02-26 15:11

高鐵獲利報喜 股價開高走高

2019-02-26 12:27

兩岸需求通吃 朋億營收亮眼勁揚

2019-02-26 15:06

溶劑大廠勝一去年獲利創新高 EPS6.2元

2019-02-26 18:40

台股震震紅 豬頭贏狗尾 賺回賠的13萬

2019-02-26 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top