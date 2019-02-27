交易人看好陸股走勢 陸股ETF期貨爆量

2019-02-27 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



上證綜合指數今（27）日持續上漲，多頭企圖挑戰3,000點關卡；美中貿易談判朝向樂觀發展，陸股在今年2月25日呈現大幅上漲，上證綜合指數與深圳指數創八個月高點，台灣期交所的陸股ETF期貨也呈現量價俱揚，投資人紛紛轉進操作陸股ETF期貨。

2月25日陸股ETF期貨以富邦上証ETF期貨、國泰中國A50ETF期貨、元大上證ETF期貨及元大寶滬深ETF期貨等四檔期貨商品的成交量擴增最多；其中，中國A50ETF其或當日成交2,229口及元大上證ETF期貨923口同創去年11月以來的巨量，富邦上証ETF期貨3,780口是去年2月以來的大量，元大寶滬深ETF期貨820口則是2017年5月以來的大量。

由於陸股近日仍呈現強勢上揚，雖然台灣期貨市場遇二二八連假休市，但買盤追買陸股ETF期貨力盤仍不弱，陸股ETF期貨交投持續熱絡。期貨分析師說，短線會有短線操作者進場，避險買盤則尚未進場。

期貨分析師表示，陸股除了中美貿易談判露出曙光之外，還有MSCI調高權重及中國兩會題材可望在帶動陸股ETF期貨交易熱絡。

根據MSCI的提案規劃，A股納入權重將於2019年5月由5%提高至12.5%，8月再提高至20%，2020年5月將再納入中型股；相關諮詢決定將於2019年3月1日或之前公布。

2019年滬港通與深港通資金淨流入A股狀況，1月達89.3億美元，2月截至2月21日則已達66.8億美元，皆較過去兩年多來單月平均的33.1億美元明顯增加。

統計過去12年中國兩會召開前後的A50期指表現，在會議召開前及召開期間並無特別表現，但結束之後的5日、10日、20日，上漲機率達67%，結束之後20天平均漲幅更達4.6%；兩會行情有利陸股的反彈行情延續。