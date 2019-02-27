親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

期貨商論壇／聯發科期 逢回買

2019-02-27 03:22經濟日報 記者周克威整理

聯發科（2454）（DVF）去年稅後淨利207.82億元，年減13.7%，每股純益13.26元；受惠有利產品組合，聯發科第4季毛利率38.9%，較第3季拉升0.4個百分點，稅後淨利37.52億元，季減45.4%，每股純益2.42元。

聯發科執行長蔡力行表示，第1季營收將隨著市場趨勢下滑，季營收將約487億至536億元，將季減12%至20%，不過，較去年同期則將平穩表現，今年總營收則將較去年持平或微幅成長。

隨著產品結構改善效益持續顯現，聯發科第1季毛利率將約38%至41%，毛利率可望持續改善，全年將以40%為努力目標。蔡力行表示，聯發科將穩固4G的下半場及掌握5G的起跑點，抓住轉換商機，今年聯發科的成長將微幅成長，表現相對不錯，明年絕對有很多手機裡面裝的是聯發科的5G晶片。

就技術面觀察，聯發科近日沿著5日線向上攻高，創下波段新高，並順利站上年線關卡，重新站回所有均線之上，日、周、月KD指標皆呈黃金交叉，有利多頭續攻，加上重要支撐季線持續向上走揚，整體型態為偏多架構，因此建議以中性偏多看待為宜。

建議聯發科個股期貨短線上，股價未跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進。（元富期貨提供）

4G聯發科毛利率
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

亞德客、上銀 認購火

2019-02-27 01:59

台指期 短線中性偏多

2019-02-27 03:22

期貨商論壇／黃金期 後市看俏

2019-02-27 03:22

最牛一輪／台灣高鐵悍 台新86夯

2019-02-27 01:59

全民權證／牧德 挑價內外10％

2019-02-27 01:59

全民權證／亞泥 瞄準長天期

2019-02-27 01:59

全民權證／臻鼎利多 二檔俏

2019-02-27 01:59

台表科、南電 押逾100天

2019-02-27 01:59

瑞昱、技嘉 四檔有看頭

2019-02-27 01:59

台股震震紅 豬頭贏狗尾 賺回賠的13萬

2019-02-26 15:06

A50漲多修正 短多仍可期

2019-02-26 15:06

證交所和櫃買中心 赴日推廣我資本市場

2019-02-26 15:06

期貨商論壇／宏達電期 看俏

2019-02-26 04:09

期貨商論壇／選擇權 別追價

2019-02-26 04:09

台指期 技術面向上

2019-02-26 04:09

最牛一輪／矽創搶鏡 永昌89吸睛

2019-02-25 23:23

全民權證／樺漢犀利 押價平

2019-02-25 23:23

全民權證／台郡 選價內外10%

2019-02-25 23:23

全民權證／上證2X 挑逾90天

2019-02-25 23:23

大立光、玉晶光 四檔靚

2019-02-25 23:23

台光電、聯茂 盯長天期

2019-02-25 23:23

聯發科、智邦 認購來電

2019-02-25 23:23
看更多

熱門文章

狗年賠的已在豬年賺回 台股尾盤翻紅收漲0.62點

2019-02-26 13:46

國巨稼動率掉至三成？國巨：農曆年節假期工作天減少

2019-02-26 11:09

華映重整 京城銀董座戴誠志：曾請林郭文艷三思

2019-02-26 16:01

朋億去年EPS 16.5元 發現金股利15元

2019-02-26 09:31

遇逆風 友達要「彎道超車」

2019-02-26 15:05

Model 3全球電動車賣第一 這幾檔特斯拉股又火了

2019-02-26 11:02

台灣高鐵獲利題材激勵 股價爆量強漲攻今年新高

2019-02-26 13:12

需求無虞 矽晶圓自信衝高

2019-02-26 15:06

高鐵EPS創高 爆量強攻

2019-02-26 15:06

高鐵獲利倍增 股價急升

2019-02-26 12:47

證交所拍板 牧德將轉上市掛牌

2019-02-26 20:58

今日台股盤前重點掃描

2019-02-26 07:41

近來股價飆漲 玉晶光1月EPS 0.19元

2019-02-26 16:32

期貨商論壇／宏達電期 看俏

2019-02-26 04:09

外資青睞 瑞昱改寫10年新高價

2019-02-26 15:06

證交所祭新下市規範 華映列強制下市潛在名單

2019-02-26 17:07

大同旗下尚志今標售二塊北市精華地 股價直奔漲停板價

2019-02-26 11:22

業者看好上半年報價漲勢 矽晶圓股再同步上漲

2019-02-26 12:06

昇陽半晶圓薄化業務量拚雙位數成長 早盤股價漲5.6%

2019-02-26 09:33

樺漢可轉債掛牌 爆量漲停

2019-02-26 15:06

美中貿易談判將簽約 陸股瘋牛行情啟動

2019-02-26 09:19

戴誠志：大選年股市站在萬點天數 會比跌破天數多

2019-02-26 16:18

光寶去年每股賺3.42元 配息2.92元

2019-02-26 14:06

摺疊手機OLED面板 友達可量產今年推出

2019-02-26 15:05

光寶科去年EPS3.42元 擬配現金股利2.92元殖利率6.3%

2019-02-26 21:34

激情過後 台股短線漸臨過熱壓力

2019-02-26 10:12

特斯拉銷售有喜 貿聯、宣德受惠

2019-02-26 15:05

國艦國造 台船擁231億商機

2019-02-26 15:05

做價摩台指結算 三大法人買超38.6億元

2019-02-26 15:11

高鐵獲利報喜 股價開高走高

2019-02-26 12:27

瑞昱三大產品營運動能強勁 股價改寫10年新高

2019-02-26 11:23

台股震震紅 豬頭贏狗尾 賺回賠的13萬

2019-02-26 15:06

兩岸需求通吃 朋億營收亮眼勁揚

2019-02-26 15:06

光寶2018年EPS 3.42元

2019-02-26 14:08

健鼎去年每股賺9.4元 創八年新高

2019-02-26 15:13

太陽能業績資優生 安集有慶祝行情

2019-02-26 15:06

京城銀現金股息 維持1.5元不變

2019-02-26 15:15

玉晶光元月稅後純益1,920萬元 EPS 0.19元

2019-02-26 16:18

MSCI效應 台股今演多空驚奇秀

2019-02-26 23:23

獲農林近一成股權 三陽老董：僅要求財務長由三陽派任

2019-02-26 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top