期貨商論壇／聯發科期 逢回買

2019-02-27 03:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 整理



聯發科（2454）（DVF）去年稅後淨利207.82億元，年減13.7%，每股純益13.26元；受惠有利產品組合，聯發科第4季毛利率38.9%，較第3季拉升0.4個百分點，稅後淨利37.52億元，季減45.4%，每股純益2.42元。

聯發科執行長蔡力行表示，第1季營收將隨著市場趨勢下滑，季營收將約487億至536億元，將季減12%至20%，不過，較去年同期則將平穩表現，今年總營收則將較去年持平或微幅成長。

隨著產品結構改善效益持續顯現，聯發科第1季毛利率將約38%至41%，毛利率可望持續改善，全年將以40%為努力目標。蔡力行表示，聯發科將穩固4G的下半場及掌握5G的起跑點，抓住轉換商機，今年聯發科的成長將微幅成長，表現相對不錯，明年絕對有很多手機裡面裝的是聯發科的5G晶片。

就技術面觀察，聯發科近日沿著5日線向上攻高，創下波段新高，並順利站上年線關卡，重新站回所有均線之上，日、周、月KD指標皆呈黃金交叉，有利多頭續攻，加上重要支撐季線持續向上走揚，整體型態為偏多架構，因此建議以中性偏多看待為宜。

建議聯發科個股期貨短線上，股價未跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進。（元富期貨提供）