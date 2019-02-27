台指期 短線中性偏多

2019-02-27 03:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股昨（26）日收盤指數續創今年來新高，不過日K線卻收黑，成交量能持續擴增至逾1,300億元，顯示有部分人在獲利了結，但是還沒有落跑的跡象，指數仍繼續沿著5日線繼續往上走，在結構上仍沒有敗筆，其中，台指期下跌11點、至10,355點。

價差方面，台指期逆價差擴至36.55點，電子期逆價差擴至2.01點，金融期逆價差擴至3.13點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加997口至32,248口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加996口至60,384口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少895口至9,418口。

群益期貨分析，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，而且增加賣買權的部位；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.6萬餘口，買權OI增量稍較多；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，可以留意到這次周選擇權每天賣權OI的增量都要比買權OI的增量要多。

整體來說，外資現貨已經連續買超七個交易日，而且注意到摩台指OI並沒有增加，已就是說外資這段期間買超現貨都不避險，明顯相當看多台股，而且還未停手。

永豐期貨表示，周選擇權未平倉量部分，買賣權OI最大量支撐壓力區由10,250~10,450點縮至10,300~10,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.47。VIX指數上升至13.29，外資與自營商昨日選擇權操作再度轉為不同調，整體選擇權籌碼仍維持中性偏多格局，不過略有降溫跡象。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現區間震盪格局，創高後小幅回檔，但仍守在5日線之上，終場以小黑K棒作收、結束日K連八紅。目前短中期均線呈現多頭排列，加上季線轉為向上走升，短線操作上建議以中性偏多看待。