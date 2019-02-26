A50漲多修正 期貨商：投資人不必過度偏空解讀

2019-02-26 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



隨著美中貿易戰露出曙光，帶動昨（25）日A50指數現貨上漲超過6%，相關陸股指數，如滬深300、深證、中小板、創業板等亦有5%以上的漲幅；今日則呈現漲多拉回整理，盤中A50現貨修正幅度約1.4%，而期交所發行的國泰中國A50ETF期貨則小幅修正約0.3%。

法人認為，在A50方面，短多仍可期，投資人不必過度偏空解讀。

期貨商指出，美中談判取得進展，90日的停火期將延長，後續達成實質協議機會濃厚；配合人民幣短期升值的趨勢，及MSCI調升權重、中國兩會召開的題材後續短線A50行情漲聲有望延續。

在操作上，期貨商指出，短線上是場情緒反應加上題材助攻，有利A50多方呈現，在不跌破昨日紅K低點前，方可偏多操作，然由於經濟趨緩是市場共識，中長期仍需觀察。

在人民幣方面，美國在談判中警告中國，不要透過貶值人民幣來抵銷美國關稅的影響；美國聯準會今年來升息態度明顯轉鴿，加上中國政府對於資金匯出的控管趨於嚴格，人民幣匯率在昨日升破6.7關卡，今日連6升，創下去年7月後新高，給予A50期指漲勢一定助力。

3月3日召開的中國2019年全國政協會議與全國人大會議，法人預期中國政府將會釋出更多的救市政策，以挽救搖搖欲墜的經濟。且統計過去12年中國兩會召開前後的A50期指表現，在結束之後的5日、10日與20日，上漲機率達67%，結束之後20日平均漲幅更達4.6%。

根據MSCI的提案規劃，A股納入權重將於2019年5月由5%提高至12.5%，8月再提高至20%，2020年5月將再納入中型股；相關諮詢決定將於3月1日或之前公布。

由於A股入摩後的資金流入高於預期，其中15~20%來自追蹤該指數的被動資金，MSCI預估A股權重由5%提高至20%後的資金增量達到800億美元。