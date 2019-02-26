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勤凱股票轉上櫃 競價拍賣底價每股18.86元

2019-02-26 10:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

勤凱（4760）2月27日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股18.86元，拍賣時間到3月5日，3月7日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.21倍(22.60元)為承銷價格的上限；截至昨日，勤凱在興櫃市場的股票成交均價為33.32元。

富邦證資深副總經理吳春敏表示，勤凱這次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,415千股，公開申購計有703千股，競拍底價每股訂為18.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.21倍為承銷價格上限，並於3月11日開始公開申購。

勤凱成立於2007年6月，致力於成為世界級導電漿料供應商，生產之導電漿主要應用於電容、電阻、電感等被動元件產業，為被動元件之關鍵材料，銷售客戶群包含國內外主要被動元件廠商。

勤凱指出，具有實力堅強的研發團隊，技術都是自行開發，且不斷改良產品配方以符合客戶需求，產品品質深獲客戶肯定；此外，公司亦擁有模擬客戶端製程設備及產品檢測設備，可依客戶製程條件不同，調整適合的製程參數或配方，協助客戶提高生產良率，相較於國際大廠更具有彈性優勢。

展望未來，勤凱除深耕核心產品被動元件漿料市場外，增加應用於觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關及太陽能電池漿料之產品開發與銷售，期待能持續締造優良的經營實績，以達成股東對於長期投資回報的期許。

勤凱2016年度、2017年度及2018年前三季營收分別為5.33億元、6.13億元及5.46億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.34元、1.58元及1.65元，截至2018年前三季每股稅後盈餘（EPS）已超過2017年全年度，經營成果及獲利表現良好。

競拍被動元件廠
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