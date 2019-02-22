期貨商論壇／台郡期 後市看俏

2019-02-22 04:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



台郡（6269）去年第4季營收主要來自通訊產品，占約73%，其餘是電腦與車用產品，因蘋果今年新機可望改採異質PI（MPI）設計，使原本在MPI材料領域掌握度較高的台郡有機會提升MPI出貨比重，進一步優化毛利率表現。

為備戰未來5G商機，台郡預計資本支出94億元在高雄與昆山廠擴充產能，新產能開出後估計能推升總產能增加一倍，為公司未來營收挹注成長動能。展望2019年，為因應智慧手機成長飽和，台郡正積極提升電腦產品營收比重，以增加營運穩定度，截至去年第4季，台郡在電腦產品出貨比重已拉升至22%，毛利率達23.7%，相較前年同期成長4%。

由籌碼面看，截至20日，外資近十日買超台郡8,333張，投信近十日買超5,885張，自營商近十日買超1,906張，合計三大法人買超張數16,124張。

技術面方面，台郡期昨（21）日早盤小幅開高，盤中多在平盤附近震盪整理，尾盤在買單急拉下，終場收在當日最高點，以漲1.42%作收。由K線觀察，繼20日台郡期遭遇賣壓狙擊，導致日K棒以墓碑線作收後，昨日多頭展現強韌抵抗力道，價格於回測5日均線附近時獲得相當支撐，短線盤勢有利多方發展，樂觀看待台郡後市表現。（國票期貨提供）