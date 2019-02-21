凌巨上季認列資產減損 4月成為日本凸版子公司

2019-02-21 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



凌巨（8105）21日公告本公司及子公司依國際會計準則公報第36號規定，於107年第4季認列資產減損1.74億元，每股淨損約0.39元。凌巨表示，本次資產減損為非現金減損，對營運資金及現金流量並無影響。

凌巨指出，此次是針對台灣及海外資產做過評估之後，提列資產減損，經過認列之後，對於日後的折舊有助減少。

去年凌巨合併營收98.88億元，年減20.6%。元月合併營收7.27億元，年減25.3%。凌巨表示，營收衰退主因為市況需求不好影響，今年營運將朝向利基型產品發展，包括工業用控制面板、車載儀表板、中控面板等，凌巨的優勢在於客製化、少量多樣化生產。

凌巨去年12月通過出售子公司凌達光電（KGP）100％股權給昆山嘉航資產管理，交易價格暫訂人民幣4.1億元，預計2019年第2季完成交易。法人推估，凌巨這次處分利益約新台幣6億元，每股貢獻約1.35元。2017年KGP 淨值為人民幣2.34億元。至於實際成交價將依照合約條件而定。

凌巨指出，母公司ORTUS TECHNOLOGY CO.,LTD.將在今年4月1日被其母公司日本凸版印刷株式會社合併，成為消滅公司。因此，凌巨今後將成為凸版的子公司，經由組織統合，集團的綜合能力的發揮及創造，期待實現集團全體最大化的相乘效果。

ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD.持股凌巨53.1%。