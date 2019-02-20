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調降權證避險交易稅率 金管會希望本會期通過

2019-02-20 16:58經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄今（20）日表示，權證避險交易稅率調降案，券商公會正補充一些資料，希望本會期能通過。

顧立雄今日出席《經濟日報》舉辦的第9屆「權民搶百萬」實體績效競賽頒獎典禮，會後受訪時表示，有關權證避險交易稅率調降進度，目前正補最後稅式支出報告，應沒什麼問題，公會需要再補一些，希望本會期送進立法院並通過。

券商公會建議將權證避險交易的證交稅率，從現行從千分之3降到千分之1，財政部與金管會已原則有共識，但至今降稅法案仍未提出。

金管會交易稅
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