揪出藏鏡人 金控家族Q3起須誠實申報持股

2019-02-20 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（20）日表示，已陸續跟金控家族溝通，希望他們主動申報大股東實質受益人持股情況，預計7、8月提出表格，請所有民營金控主動填報。屆時，金控家族海內外持股情況，在主管機關前將「全都露」。

顧立雄今日下午出席經濟日報舉辦的權證活動，會後受訪時表示，他跟金控家族溝通主動申報大股東實質受益人持股一事，目前正如期逐步進行中。

對於已約談幾家金控？顧立雄表示，不好一直講，逐步進行中，到現在為止，大家都肯定；最近有個誘因，同一人及同一關係人持股10%以上，委託書徵求才能採無限徵求，不過10%不能做無限徵求。

對於大股東持股未逾時10%的四家金控，都同意了嗎？顧立雄說：「還沒有全」，看看反映，再跟大家報告。

資料是對金管會揭露，他表示，金管會正研議是否進一步修法，金控法對同一關係人有認定範圍，目前先是自願揭露，若擴大，從監理來看仍要取得法律依據。

對於不屬金控的保險公司，監理一致性都會要求，也請保險局研議一下。

至於預計約談幾家？顧立雄表示，民營金控都會；金管會有個時程，７、８月會有表格，請大家開始填具，因表格設計還在精進中，跟每家金控談完後再敲定，例如現在各個有不同的架構，如公益信託、基金會、財團法人等都要算，例如在基金會下設投資公司，投資公司來持股，因每個狀況不一，正在談，表格設計還有精進空間。

顧立雄強調，溝通完後填報並不困難，重點是跟大家溝通，希望大股東主動申報實質受益人持股情況。

願意主動申報者，金管會也會承認現狀，不會說不同意其大股東適格性。