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權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動 元大證獲雙首獎

2019-02-19 12:11經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為獎勵權證發行人及證券經紀商對權證市場發展的努力及貢獻，台灣證券交易所今（19）日舉辦「2018年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮。

經統計2018年度上市權證發行檔數達28，178檔，超越2017年發行檔數20，772檔，再創歷史新高紀錄；權證成交日均值也自2017年的23.76億元提升至28.85億元，成長幅度達21%，顯見權證市場越來越蓬勃發展，無論是成交值及發行量均成果豐碩。

這次獎勵活動所設置五大獎項，分別為「權數突破獎」、「權數流通獎」、「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權民新秀獎」，主要是以提升市場動能及追求比去（2018）年同期成長為目的，核算期間是從2018年3月1日到12月31日止，共10個月期間，各獎項名次如下：

一、權數突破獎：各權證發行人所發行權證每檔可得基本1分，另超過前一年同期檔數部分，每檔可加獲5分，依總得分高低排序取前五名如下─第一名元大證券發行檔數5，293檔，較去年同期增加1，957檔；第二名凱基證券發行檔數3，084檔，較去年同期增加1，153檔；第三名群益金鼎證券發行檔數3，135檔，較去年同期增加443檔；第四名國票綜合證券發行檔數907檔，較去年同期增加619檔；第五名永豐金證券發行檔數2，024檔，較去年同期增加381檔。

二、權數流通獎：各權證發行人所發行權證之銷售金額依高低排序取前五名─第一名元大證券權證銷售金額2，807億元；第二名凱基證券權證銷售金額1，725億元；第三名香港商麥格理資本權證銷售金額1，522億元；第四名群益金鼎證券權證銷售金額1，380億元；第五名:永豐金證券權證銷售金額846億元。

三、權值卓越獎：各證券商經紀部門權證受託買賣累計成交金額依高低排序取前五名─第一名群益金鼎證券權證受託買賣成交金額2，029億元；第二名元大證券權證受託買賣成交金額1，967億元；第三名凱基證券權證受託買賣成交金額1，541億元；第四名永豐金證券權證受託買賣成交金額1，188億元；第五名元富證券權證受託買賣成交金額1，066億元。

四、權值成長獎：依據各證券經紀商權證受託買賣累計成交金額與前一年度同期比較增加達5億元者，按成長率高低排序取前五名─第一名新百王證券權證受託買賣成交金額14億元，成長率243.4%。；第二名康和綜合證券權證受託買賣成交金額564億元，成長率242.5%；第三名寶盛證券權證受託買賣成交金額11億元，成長率196.0%；第四名國票綜合證券權證受託買賣成交金額160億元，成長率95.8%；第五名元富證券權證受託買賣成交金額1，066億元，成長率77.0%。

五、權民新秀獎：證券商營業據點的各帳戶權證買進成交達五筆，且該帳戶於最近一年無權證成交紀錄者視為權證新秀，依權證新秀總戶數高低排序取前六名，第6名取5位並列─第一名新光證券台北總公司；第二名台新綜合證券台北總公司；第三名國泰綜合證券敦南分公司；第四名新光證券台中分公司；第五名台新綜合證券高雄分公司；第六名國泰綜合證券板橋分公司、富邦綜合證券台北分公司、新光證券高雄分公司、新光證券桃園分公司、台新綜合證券台中分公司。

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