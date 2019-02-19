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貿易戰往良性發展 元大滬深300正2帶量走升

2019-02-19 10:07經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大滬深300正2（00637L）早盤帶量走升，受惠近期中美貿易戰往良性發展，加上MSCI有望宣布再擴大A股於新興市場權重，推升滬深300指數近一周上漲6.3%！

美中貿易談判於上周結束，本周將於華府展開新一輪的談判，雖然雙方尚未達成協議，但中國國家主席習近平於談判結束後表示，願意採取合作方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協定；近期市場反映此美中貿易戰良性發展，走勢逐漸轉強，加上今年A股納入富時羅素指數及標普道瓊指數正式生效，MSCI也進一步提高A股納入比重，帶動陸股落底回升。

A股貿易戰MSCI
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