貿易戰往良性發展 元大滬深300正2帶量走升

相關新聞
全民權證／晶電反彈 瞄準價平2019-02-18 23:50
全民權證／台郡聚光 押長天期2019-02-18 23:50
全民權證／緯軟績優 挑價外15%2019-02-18 23:50
最牛一輪／上銀大漲 富邦87火熱2019-02-18 23:50
創意、智邦 選逾三個月2019-02-18 23:50
鴻海、大立光 四檔搶眼2019-02-18 23:50
中租、達邁 認購發燙2019-02-18 23:49
期貨商論壇／黃金期 穩健向好2019-02-18 23:38
期貨商論壇／穩懋期 中性偏多2019-02-18 23:38
台指期 衝破前波高點2019-02-18 23:38
兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長2019-02-18 20:11
若多頭回檔 美股期貨嚴設停損停利點2019-02-18 14:31
櫃買債券ETF表現亮眼2019-02-18 14:31
勤凱科技 下月掛牌上櫃2019-02-18 14:31
2檔新盤中即時指數今發布2019-02-18 14:31
2月台股期指漲93點2019-02-18 14:01
台灣指數公司發布兩檔盤中即時指數2019-02-18 08:32
期貨商論壇／台塑期 多頭轉強2019-02-14 23:54
期貨商論壇／輕原油期 停看聽2019-02-14 23:54
台指期 短線布局為主2019-02-14 23:53
熱門文章
寶雅 將派息15.75元2019-02-18 23:31
英業達、緯創 花旗按讚2019-02-18 23:44
法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值2019-02-18 14:45
市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆2019-02-19 08:40
短短六天 蘋概市值增3,000億2019-02-19 00:54
輝達新品發威 微星、技嘉首季可望淡季不淡2019-02-18 14:31
郭台銘買股 鴻海重啟攻勢挑戰兆元市值、集團股齊揚2019-02-18 12:15
業績成長股 鎖定4族2019-02-18 14:31
IC設計股 交投火熱2019-02-18 23:44
台股散戶 逐漸回流2019-02-19 00:53
義隆 去年獲利飆新高2019-02-18 23:37
華航機師罷工落幕 股價10元票面保衛戰2019-02-18 16:33
兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長2019-02-18 20:11
今日台股盤前重點掃描2019-02-19 07:16
站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點2019-02-18 13:40
背光模組雙雄 股價兩樣情2019-02-18 14:31
統一、聯華食領軍 食品股走揚2019-02-18 12:17
台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天2019-02-19 09:10
兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力2019-02-18 13:07
帆宣 擬配發3元股息2019-02-18 23:33
智原 每股盈餘1.27元2019-02-18 23:30
卜蜂處分轉投資 進補2019-02-18 23:36
產業逆風吹 半導體設備股沒在怕2019-02-18 14:31
TPK連2年獲利 法人看法仍保守2019-02-18 14:31
台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億2019-02-18 15:04
台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打2019-02-18 12:15
新品效應 微星、技嘉首季有望淡季不淡2019-02-18 11:42
台積每季配息 替大盤添柴火2019-02-18 23:44
財報有喜 文曄攀近4月高2019-02-18 14:31
興能高新廠將投產 營運衝2019-02-18 23:33
永大經營權爭議 添一樁2019-02-18 23:36
全民權證／晶電反彈 瞄準價平2019-02-18 23:50
法人仍保守看待2019表現 TPK-KY股價平盤游蕩2019-02-18 12:26
台股漲80點 收復半年線 短線偏多2019-02-18 13:35
東洋、太醫 1月獲利報喜2019-02-18 23:35
新單上門 世芯營運後市俏2019-02-18 14:31
智原去年稅前3.16億元 稅前EPS 1.27元2019-02-18 20:05
美食-KY營運重振旗鼓、瓦城營收犀利 肉搏觀光股王寶座2019-02-18 12:18
外資敲進 達運開盤大漲直逼漲停2019-02-18 12:16
中磊 前進MWC攻5G2019-02-18 23:31
留言