兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長
去（2018）年表現未如預期的兆豐證券，針對今年的營運目標，董事長陳佩君指出，將強化自營單位的表現藉以提升營運績效；總經理陳致全則表示，經紀業務手續費收入以及自營業務，將是推動今年兆豐證券營運成長的雙引擎。
由於2月股災、以及10月後整體市場回檔修正，使得兆豐證券去年自結稅後淨利為3.16億元，較前年的5.97億元衰退。雖然如此，不過兆豐證券去年經紀市占仍由2017年的3.06%、排名第九，進步到2018年的3.33%、排名第八。
展望2019年，雖然整體市場多空雜音紛呈，總體經濟的預期數據也未盡理想，證券市場的競爭強度也持續增高，不過陳致全認為，透過集團內各項資源的不斷整合發揮綜效，兆豐證券仍有進步的空間。
其中在經紀業務市占方面，除原有證券通路外，證券與銀行端將強化合作，在各銀行分點積極增設銀行證券櫃檯（證櫃），預計增設23家、達到98家，並深化分行引介動能，希望藉此達到市占3.3%的目標，市占排名有機會上看第七。
此外，也將持續推動金融3.0政策，落實電子商務發展，以增進服務效率。至於在牽動獲利的兩大來源—手續費收入以及融資利息收入，也盡量不隨市場價格戰起舞，力保獲利的穩定與持續增長。
陳佩君則表示，去年影響獲利表現最大的自營單位，今年除了證券自營部門將加大資金操作額度外，也成立期貨自營（期自）單位，希望透過兩大自營單位的貢獻，使得整體營運表現得以再上層樓。
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