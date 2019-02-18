台灣指數公司發布兩檔盤中即時指數

2019-02-18 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



受惠金管會政策開放證券商發行ETN，台灣指數化投資市場加速發展，為增添指數金融商品多樣化之連結標的。台灣指數公司今（18）日起，計算發布「特別股混合高股息20報酬指數」與「台灣上市500大報酬指數」的盤中即時指數，可作為ETF、ETN、指數基金、指數權證或結構型商品等指數金融商品之連結標的，成為指數化投資的新選擇。

「特別股混合高股息20報酬指數」為組合特別股和股息穩定且高的普通股編製指數。指數篩選先選取市值規模達50億元以上和符合流動性標準的上市特別股，若選取的特別股檔數未達20檔，則依照已入選的特別股訂定普通股篩選基準，選取符合公司市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，以補足成分股20檔，構建兼具股利率高且穩定、波動度低之股票組合。

「台灣上市500大報酬指數」是以股票流動性篩選，剔除過去一年的日平均成交金額排序最小5%的股票，再挑選發行市值前500大的股票組合代表整體上市股票投資績效指標，可便利指數化投資為複製指數績效進行投資部位調整或避險操作。

台灣指數公司表示，為持續推動臺灣指數化投資生態系統（Ecosystem），拓展多元應用需求，截至2019年1月底止，已完成指數授權發行10檔國內外ETF、9檔ETN等，主要追蹤指數類型為SmartBeta與主題型的指數，期待今（2019）年4月底ETN掛牌上市後，台灣指數化投資市場更加蓬勃發展。