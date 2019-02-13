永豐銀行美元定存9.99%優惠 明日9時開搶

2019-02-13 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



永豐銀行明（14）日上午9時起，推出限時限量「分秒幣增」快閃優惠，單筆美元2,099元、1個月定存年利率9.99% ，一人搶購、二人同享高利，限量3,999組，超低門檻輕鬆進入美元投資市場。

永豐銀行表示，民眾可將一定比例的紅包及年終獎金用於投資理財，但是一般外幣高利定存的門檻相對較高，小資族或上班族較不容易參與；永豐特於明日上午9時起推出美元2,099美元（折合新台幣約6萬元），即可享1個月期年息9.99%高利定存。

明日上午9時起至下午5時止，民眾於永豐銀行活動網頁搶購登錄，就有機會幫自己搶得9.99%美元定存的名額與分享給親友的登錄序號，並於2月27日前透過網路銀行及行動銀行皆可承作辦理；名額限量3,999組、限時搶購要搶要快！永豐要讓民眾的金豬年開工紅包大大增值。

永豐銀行表示，除「分秒幣增」快閃美元9.99%定存外，同步提供靈活理財配置工具，即日起至3月29日止，美元新資金單筆3萬元以上定存享一年期年息最高3.18%、人民幣新資金單筆20萬元以上定存享一年期年息最高3.30%；美元或人民幣100元起，即可透過網路/行動銀行辦理定存，並享一年期最高利率2.98%及3.10%。